社群「大翻譯運動」 掀出中國瞎挺俄

社群網友發起「大翻譯運動」，將中國社群平台中支持戰爭及侵略的言論譯為英文。（取自網路）

2022/03/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，中國社群平台竟出現部分中國網友對俄國總統普廷與中國國家主席習近平的「讚美」、對寶貴生命因戰爭而逝去的輕蔑，以及莫斯科炮製的假新聞。對此不以為然的網友則發起「大翻譯運動」，將中國社群平台中支持戰爭及侵略的言論譯為英文，使其他國家的網友了解部分中國民眾和媒體對這場戰爭的看法與立場。

讓世界看清支持戰爭的愚昧言論

「德國之聲」（ＤＷ）報導，大翻譯運動源於美國社群媒體平台Reddit中最具規模的中文社群「衝浪ＴＶ」（ChongLangTV）。二月起，該社群開始流行烏俄相關話題，廿四日俄國侵烏後，對中國網路平台充斥的「收留烏克蘭小姐姐」與「俄國一小時速通烏國」等言論憤慨不已的社群成員，自發性地將中文譯為英文，讓外國人知道中國對烏俄戰爭的輿論走向。

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例如，將中國中央電視台旗下「央視網」、人民日報等黨官媒的內容，以及中國網友支持俄國開戰、吹捧「俄爹」等言論譯成英文，再以圖片形式採中英文對照轉發。

以一張普廷站在眾人面前、出處不明的照片為例，中文圖說寫道「全世界一半國家欺負這個男人」，大批中國網友則在下方留言「不怕，有我們中國在，挺住」、 「男人的榜樣，有勇有謀」等。這些言論全被譯成英文後透過「推特」發佈。

然而，Reddit以衝浪ＴＶ「曝光他人隱私」為由將其解散，部分參與大翻譯運動的網友於是分散到推特、Telegram、Discord、「臉書」及Instagram等社群媒體，繼續將中國網路的烏俄相關言論譯成英文。

翻譯志工說，希望藉此讓更多國家的網友知道，中國人並非有如其官方「大外宣」般「熱情、好客和溫良，而是自大、民粹主義盛行、殘忍、嗜血又毫無同情心」，也希望有華人血統的網友能夠「真正與文明社會融為一體，為自己的愚昧感到羞恥」。

不過，在若干北美洲的華人「微信」群中，也有人質疑大翻譯運動，例如認為過於偏頗，其他國家及地區的網友同樣有性別歧視、偏激和好戰言論，但大翻譯運動卻「只針對中國」。

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