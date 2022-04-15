「大翻譯運動」揭親俄言論 中國惱怒

中國國家主席習近平（右）2月4日在中方主辦2022年冬季奧林匹克運動會開幕當天接待來訪的俄羅斯總統普廷（左），雙方聲明「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。（美聯社檔案照）

2022/04/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國在俄國侵烏之戰中始終擺出「中立」態度，但嚴格審查言論的中國社群媒體卻充斥大量極端民族主義與親俄情緒，遭三月於推特開張的「大翻譯運動官方推號」一一截圖翻譯對外公開後，中國政府惱羞成怒，批之「通過抹黑中國人民來抹黑中國的政治體制」。

美國有線電視新聞網（CNN）十三日報導，根據「大翻譯運動官方推號」截圖，「新浪軍事」微博八日聲稱烏東城市克拉莫托斯克一處火車站遭「烏軍圓點導彈襲擊」，呼應俄方「栽贓說」；近日還有中文推文指出，二日流出屠殺影像的「布查肯定死了人，但是歐美媒體說的太誇張了。比如當年南京肯定也沒有死卅萬最多三萬，只是我們這邊處於某種政治正確的理由誇大宣傳而已。」

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中媒推說有一四五○操作

中共黨報《環球時報》三月十七日即指控此帳號片面截取相對激烈言論，向外國受眾傳遞反華信息，向外國社會證明「中國人不像你想像的那麼友好」。稱「網民自發運動」背後不但有美國之音、自由亞洲電台等反華媒體影子，更少不了民進黨網軍「一四五○」這樣的認知作戰幹將。環時並稱該運動「通過抹黑中國人民來抹黑中國的政治體制，從而妄圖達到在中國掀起『顏色革命』」。

自該帳號三月正式成立以來，至十四日為止已吸引十二萬人追蹤。該帳號其中一名管理員匿名告訴CNN，「大翻譯運動」是為了揭露中國的「虛偽」立場而生，因中方自稱中立、官方和社群媒體卻傳播親俄言論，「我們希望外界至少知道內部正發生的事情，因為我們認為不會有任何由內改變的事情發生。」

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