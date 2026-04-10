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    首頁 > 國際

    促以色列收手！范斯週六與伊朗會談 川普對達成協議「非常樂觀」

    2026/04/10 06:52 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普9日表示，在美伊停火後，他對於與伊朗達成和平協議「非常樂觀」。（彭博資料照）

    美國總統川普9日表示，在美伊停火後，他對於與伊朗達成和平協議「非常樂觀」。（彭博資料照）

    儘管以色列部隊不斷猛攻黎巴嫩、荷姆茲海峽持續被伊朗封鎖，美國總統川普9日仍告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），在美伊停火後，他對於與伊朗達成和平協議「非常樂觀」，並透露以色列將縮減在黎巴嫩的攻擊行動。

    國家廣播公司新聞網報導，川普（Donald Trump）在電話訪談中表示，伊朗領袖們私底下「通情達理多了」。「他們同意所有必須同意的事項。記住，他們是被征服的，他們缺乏軍隊。」

    川普補充，「如果他們不達成協議，之後會非常痛苦」。

    法新社報導，美國副總統范斯（JD Vance）預計11日在巴基斯坦與伊朗舉行會談。

    根據川普的說法，以色列8日對黎巴嫩發起毀滅性打擊後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨即與川普通話，同意對黎巴嫩的軍事行動將「有所收斂」，確保即將舉行的談判能夠成功。

    黎巴嫩是在伊朗支持的什葉派基本教義民兵組織「真主黨」（Hezbollah）向以色列發射火箭後，被捲入美國聯手以色列對伊朗的戰爭。

    然而，納坦雅胡至今尚未公開證實將縮減空襲規模，儘管他9日宣稱，以色列政府將尋求與黎巴嫩進行直接談判。納坦雅胡8日發出聲明表示，「我堅持與伊朗達成的臨時停火協議不包括真主黨，我們將繼續對他們實施強力打擊。」

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