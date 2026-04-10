納坦雅胡點頭！美官員：以色列與黎巴嫩下週展開停火談判

以色列總理納坦雅胡9日宣布，將尋求與黎巴嫩進行直接談判。（路透資料照）

在各界愈來愈憂心黎巴嫩真主黨的戰事可能導致美國與伊朗的脆弱停火協議破裂之際，美國國務院1名官員9日表示，以色列與黎巴嫩下週將在華府會談。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）9日則宣布，將尋求與黎巴嫩進行直接談判。

法新社報導，伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）自3月初加入中東戰火，以色列8日對黎巴嫩發起最猛烈轟炸，造成數百人死亡。這場空襲距離美伊停火協議生效還不滿48小時，強烈動搖雙邊停火。

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以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）9日稍早已指示內閣尋求與黎巴嫩直接談判，推動解除真主黨的武裝。他在聲明表示，「談判將聚焦解除真主黨武裝以及建立以色列、黎巴嫩之間的和平關係。」

路透報導，在納坦雅胡發表聲明前1小時，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）公開表示，他正努力尋求外交途徑，且逐漸受到國際社會積極看待。不過，1名黎巴嫩政府官員在納坦雅胡發出聲明後匿名告訴法新社，黎巴嫩要求在與以色列展開任何談判前先停火。

對此，1名美國國務院官員說：「我們可以證實，國務院下週將主持一場會議，與以色列及黎巴嫩討論持續中的停火談判。」以色列與黎巴嫩均尚未公開證實下週將在美國會談。

1名真主黨籍議員則重申，真主黨拒絕黎巴嫩與以色列之間的任何直接談判。真主黨並稱9日已朝以色列發射火箭。以色列軍方也對黎巴嫩首都貝魯特南郊發布新的疏散命令，並於9日稍晚宣布將攻擊真主黨的發射據點，同時警告以色列民眾，真主黨可能於「未來數小時內」擴大攻勢。

歐盟、俄羅斯與土耳其都要求將美伊停火協議擴及黎巴嫩。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也說，「我們特別擔心黎巴嫩南部的情勢」，呼應法國及英國的聲明。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，伊朗認為黎巴嫩是停火協議「不可分割的一部分」。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也說，以色列對黎巴嫩的打擊，已讓伊朗預定本週末在巴基斯坦與美方特使的談判變得「毫無意義」。

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