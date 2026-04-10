先發制人？梅蘭妮亞突發聲明切割艾普斯坦 籲國會開受害者聽證會

美國第一夫人梅蘭妮亞·川普在華盛頓特區白宮大廳發表聲明。她否認與聲名狼藉的艾普斯坦有任何關係，並呼籲國會舉行聽證會，讓艾普斯坦性侵案的倖存者有機會講述她們的遭遇。（彭博）

美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）週四突然於白宮大廳公開發表聲明，嚴正否認自己與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有任何私交，並痛斥相關傳聞為「誹謗名譽」。梅蘭妮亞強調，這些試圖將她與艾普斯坦聯繫在一起的謊言必須立即結束，她同時呼籲國會應為案件倖存者舉行聽證會，讓真相水落石出。

梅蘭妮亞在聲明中明確指出，她與艾普斯坦或其共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell，社交名媛）從未建立過任何關係。針對外界盛傳艾普斯坦是她與川普牽線人的說法，她斥之為惡意攻擊，並澄清她與丈夫是在1998年偶然相遇，直到2000年才初次見到艾普斯坦。她解釋，由於紐約與棕櫚灘的社交圈經常重疊，她與丈夫確實曾受邀參加有艾普斯坦在場的派對，但雙方絕非朋友，她也從未搭乘過對方的私人飛機或前往其私人島嶼。

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針對司法部文件中流出的一封2002年電郵，梅蘭妮亞澄清，那對麥克斯威爾的郵件回覆只是「隨性社交往來」與「禮貌性回覆」，並不代表雙方熟識。她強調，自己的名字從未出現在任何法庭文件、證詞或FBI調查訪談中，並堅定表示：「我不是艾普斯坦的受害者，我對他的虐待行為一無所知，也未曾以任何身分參與其中。」

除了捍衛自身名譽，梅蘭妮亞也積極為受害者發聲。她促請國會提供受害倖存者宣誓作證的機會與權利，透過公聽會讓每位女性都能公開講述自己的故事。她認為，只有當這些證詞被永久列入國會記錄時，公眾才能獲得真正的真相。

針對這場意外的演說，《天空新聞》（SkyNews） 美國特派記者馬克．史東（Mark Stone）分析指出，這場發表於白宮大廳的聲明「極其不尋常」，且在歷史上幾乎找不到第一夫人發表此類聲明的先例。史東分析，關於梅蘭妮亞與艾普斯坦之間關聯的謠言已流傳多時，她選擇在此刻採取強硬立場，公開澄清事實，顯然是為了在更多潛在傳言或故事流出前「先發制人」，試圖主動掌握話語權並劃清界線。

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美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）聲明全文

美國第一夫人梅蘭妮亞·川普在華盛頓特區白宮大廳發表聲明，否認與淫魔艾普斯坦有任何關係。（歐新社）

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