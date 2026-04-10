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    首頁 > 生活

    辛樂克颱風今晨生成！各地暖熱 高溫上看36度

    2026/04/10 06:53 即時新聞／綜合報導
    今日白天溫暖偏熱，各地高溫約29至34度，台北市體感溫度預測甚至上看38度。氣象署也對台南、屏東、高雄發布高溫資訊。（資料照）

    今日白天溫暖偏熱，各地高溫約29至34度，台北市體感溫度預測甚至上看38度。氣象署也對台南、屏東、高雄發布高溫資訊。（資料照）

    中央氣象署指出，今（10日）水氣偏少，各地大多為晴到多雲，僅午後山區有零星短暫陣雨，白天各地高溫約29至34度，台北市體感溫度預測甚至上看38度。氣象署也對台南、屏東、高雄發布高溫資訊，提醒台南、屏東近山區處或河谷會有局部36度以上高溫發生機率，台東則有焚風發生機率。至於原位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓TD04，今凌晨2時發展為輕度颱風辛樂克，預測對台灣無直接影響。

    氣象署提醒，今日各地中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險級，外出應做好防曬措施並多補充水分，至於各地低溫為20到23度，日夜溫差較大，應注意溫度變化適時增減衣物。

    氣象署表示，今日馬祖、金門及清晨高雄以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況安全並留意航班資訊；因西南風偏強，今日台中以北、基隆北海岸及蘭嶼、綠島、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，戶外活動請多留意。

    氣象署提到，原位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓TD04，於今天凌晨2時發展為輕度颱風，編號第2604號辛樂克，未來朝西北西方向前進，預測對台灣無直接影響。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門及清晨台南以北地區易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部局部地區及金門清晨至上午可能達橘色提醒等級。

    未來天氣方面，週六至下週一各地大多為晴到多雲，日夜溫差大，午後山區有零星短暫陣雨，週六午後桃園以北及東北部地區亦有零星短暫陣雨，週日清晨北部地區亦有零星短暫陣雨。

    下週二鋒面接近，北部及東北部地區轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

    下週三鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

    下週四東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

    下週五微弱鋒面通過及為東北季風稍增強，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨；下週六至下下週日環境為東北風至偏東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    26 ~ 38 24 ~ 36 28 ~ 33 24 ~ 33

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日白天溫暖偏熱，各地高溫約29至34度，台北市體感溫度預測甚至上看38度。氣象署也對台南、屏東、高雄發布高溫資訊。（圖擷取自中央氣象署）

    今日白天溫暖偏熱，各地高溫約29至34度，台北市體感溫度預測甚至上看38度。氣象署也對台南、屏東、高雄發布高溫資訊。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    原位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓TD04，於今天凌晨2時發展為輕度颱風，編號第2604號辛樂克，未來朝西北西方向前進，預測對台灣無直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

    原位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓TD04，於今天凌晨2時發展為輕度颱風，編號第2604號辛樂克，未來朝西北西方向前進，預測對台灣無直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

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