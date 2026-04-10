04/10 各報重點新聞一覽

國民黨主席鄭麗文訪中喊「和平之旅」，但中共對台軍事侵擾並未停歇。圖為共軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

自由時報

北京突宣布黃海實彈射擊 鄭習會今登場 中國打臉和平之旅

國民黨主席鄭麗文七日起率團訪問中國展開「和平之旅」，宣稱要「種下和平的種子」，據傳「鄭習會」今天即將舉行，但中共對台軍事侵擾並未停歇，中國官方昨突然宣布在黃海北部劃設六小時「實彈射擊」警示區，擾動區域和平穩定情勢。

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擴大對北京制裁行動 中國實驗室檢測銷美電子產品 美擬全禁

美國聯邦傳播委員會（FCC）八日表示，將於四月底就一項提案進行表決，全面禁止中國實驗室檢測銷往美國的電子設備。此舉將進一步擴大針對北京的制裁行動。

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從德國進口84箱玻璃纖維 跨國運黑市3億K毒 3男求處重刑

廿五歲廖振惟、廿四歲蔡駿維及廿二歲陳冠良三名男子，勾結跨國運毒集團，以進口八十四箱玻璃纖維貨品名義，在箱內夾藏五一二公斤、黑市價三億元的K他命毒品，從德國法蘭克福機場空運至桃園國際機場闖關，被台北關發覺有異，聯合警調人員查獲三人；桃園地檢署昨依毒品危害防制條例的「運輸第三級毒品罪」起訴，向法院具體求處廖男、陳男十年以上、蔡男七年以上有期徒刑。

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聯合報

鄭習會今上午登場 鄭麗文：兩岸敵對狀態一定要結束

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸，昨天下午抵達北京，外界矚目的「鄭習會」將於今天上午登場。鄭麗文昨在上海洋山港參訪時比喻，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」她也向台商強調要和平興台，兩岸敵對狀態一定要結束，用善意代替對抗，用對話取代對立。

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才喊休兵…以色列轟炸黎巴嫩 威脅停火協議

美國與伊朗七日同意停火兩周，但以色列八日仍大舉空襲黎巴嫩，造成超過兩百五十人喪生，威脅這項脆弱的停火協議。

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中國時報

鄭習會今上午登場

「鄭習會」今（10日）上午登場！這是睽違10年後，國共兩黨領導人首次會面，也是國民黨主席鄭麗文訪問大陸的重頭戲。預料鄭麗文與中共總書記習近平會談的焦點將圍繞「九二共識」、「中華民族」及「兩岸和平」。這也是習近平繼2024年4月會見前總統馬英九，兩年後再次發表對台完整論述。

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美副總統范斯領軍 與伊朗談判

因巴基斯坦外交斡旋與國際高度關注奏效，美國與伊朗終於要在11日於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開首輪正式停戰談判，而伊朗代表團9日晚間抵達當地。雖然美伊同意為期2周的臨時停火，但談判前夕，雙方仍針鋒相對，美國副總統范斯（JD Vance）甚至直指伊朗最初提出的10點和平方案「極不嚴肅」，嘲諷內容疑似是由人工智慧ChatGPT所撰寫。

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美國聯邦傳播委員會（FCC）表示，4月底將提案進行表決，全面禁止中國實驗室檢測銷往美國的電子設備。（彭博檔案照）

25歲廖振惟、24歲蔡駿維及22歲陳冠良3名男子，勾結跨國運毒集團，以進口84箱玻璃纖維貨品名義，夾藏黑市價3億元毒品闖關被查獲。專案小組在高雄逮捕廖男等人到案。（記者鄭淑婷翻攝）

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