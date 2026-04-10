北京突宣布黃海實彈射擊 鄭習會今登場 中國打臉和平之旅

國民黨主席鄭麗文訪中喊「和平之旅」，但中共對台軍事侵擾並未停歇。圖為共軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

國民黨主席鄭麗文七日起率團訪問中國展開「和平之旅」，宣稱要「種下和平的種子」，據傳「鄭習會」今天即將舉行，但中共對台軍事侵擾並未停歇，中國官方昨突然宣布在黃海北部劃設六小時「實彈射擊」警示區，擾動區域和平穩定情勢。

中共對台軍事侵擾 連日來沒停歇

自鄭麗文率團訪中前一日上午六時，至昨天上午六時止，根據國防部統計，中國合計出動九架次各型軍機、廿五艘次軍艦侵擾台灣週邊海空域。海委會主委管碧玲更以去機敏化的示意圖，揭露共軍護衛艦、驅逐艦、電偵艦及海警船圍繞台灣周遭海域情形。

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中國官媒「央廣網」昨引述海事局所發布消息指出，大連海事局發布航行警告，自昨上午十時至下午四時連續六小時間，將四個座標點連線範圍劃設為禁航區，將實施實彈射擊，禁止船艦駛入。

據傳中共總書記習近平會晤鄭麗文的「鄭習會」將在今天登場，立法院國民黨團昨缺席國防特別條例朝野協商會議，民進黨立委質疑這是「集體躺平」。民進黨團書記長范雲批評，鄭麗文的和平之旅，就是被中共軍機、艦及實彈包圍的「躺平之旅」，國民黨立委不敢出席協商，正是因為怕耽誤在中國的鄭麗文。

民進黨立委王定宇批評，藍營為了見習，預算要擋、國防不給，現在連協商會議二度為藍營更改時間，又乾脆不來，對此行徑深表遺憾。

會議主持人陳冠廷也質疑，「難道國民黨的國防立場，要先看北京的臉色才能決定嗎？」再次呼籲國民黨新、中生代不要被中共勢力綁架，擺脫總召傅崐萁的一人決策。

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