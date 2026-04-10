為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    從德國進口84箱玻璃纖維 跨國運黑市3億K毒 3男求處重刑

    2026/04/10 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    25歲廖振惟、24歲蔡駿維及22歲陳冠良3名男子，勾結跨國運毒集團，以進口84箱玻璃纖維貨品名義，夾藏黑市價3億元毒品闖關被查獲。專案小組在高雄逮捕廖男等人到案。（記者鄭淑婷翻攝）

    25歲廖振惟、24歲蔡駿維及22歲陳冠良3名男子，勾結跨國運毒集團，以進口84箱玻璃纖維貨品名義，夾藏黑市價3億元毒品闖關被查獲。專案小組在高雄逮捕廖男等人到案。（記者鄭淑婷翻攝）

    廿五歲廖振惟、廿四歲蔡駿維及廿二歲陳冠良三名男子，勾結跨國運毒集團，以進口八十四箱玻璃纖維貨品名義，在箱內夾藏五一二公斤、黑市價三億元的K他命毒品，從德國法蘭克福機場空運至桃園國際機場闖關，被台北關發覺有異，聯合警調人員查獲三人；桃園地檢署昨依毒品危害防制條例的「運輸第三級毒品罪」起訴，向法院具體求處廖男、陳男十年以上、蔡男七年以上有期徒刑。

    承租高雄市民宅當收件處

    檢調警追查，廖男等三人與運毒集團謀議，去年十二月七日將夾藏K他命的八十四箱貨物由法蘭克福空運至台灣，廖男事先承租位於高雄市小港區的一處民宅當收件處，並與蔡男租小貨車運毒，兩人可拿八萬元報酬；陳男另以一到兩萬元代價找來兩名少年，指示他們待毒品入關，要負責開車監控、回報送貨狀況。

    找少年監控送貨 全部落網

    這批貨物一抵達桃園機場，即被財政部關務署台北關發現可疑，查出箱內夾藏總重達五一二．六九公斤的三級毒品K他命，通報調查局桃園市調查處報請桃檢檢察官周欣儒指揮偵辦，檢調及桃園警分局組成專案小組執行監控，讓該批毒品繼續運送流程，並於同年十二月十日在高雄小港查獲廖男、蔡男，及負責監視運毒狀況的兩名少年，再循線拘提陳男到案。

    檢方認定廖男及陳男涉案重大，訊後聲押獲准，昨將三人求處重刑，兩名少年另由高雄少年及家事法院調查中。檢方表示，由於這批毒品數量甚鉅、保管不易，且有侵害人體健康而危害保管人員安全的風險，已依法提前進行銷毀作業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播