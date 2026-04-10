從德國進口84箱玻璃纖維 跨國運黑市3億K毒 3男求處重刑

25歲廖振惟、24歲蔡駿維及22歲陳冠良3名男子，勾結跨國運毒集團，以進口84箱玻璃纖維貨品名義，夾藏黑市價3億元毒品闖關被查獲。專案小組在高雄逮捕廖男等人到案。（記者鄭淑婷翻攝）

廿五歲廖振惟、廿四歲蔡駿維及廿二歲陳冠良三名男子，勾結跨國運毒集團，以進口八十四箱玻璃纖維貨品名義，在箱內夾藏五一二公斤、黑市價三億元的K他命毒品，從德國法蘭克福機場空運至桃園國際機場闖關，被台北關發覺有異，聯合警調人員查獲三人；桃園地檢署昨依毒品危害防制條例的「運輸第三級毒品罪」起訴，向法院具體求處廖男、陳男十年以上、蔡男七年以上有期徒刑。

承租高雄市民宅當收件處

檢調警追查，廖男等三人與運毒集團謀議，去年十二月七日將夾藏K他命的八十四箱貨物由法蘭克福空運至台灣，廖男事先承租位於高雄市小港區的一處民宅當收件處，並與蔡男租小貨車運毒，兩人可拿八萬元報酬；陳男另以一到兩萬元代價找來兩名少年，指示他們待毒品入關，要負責開車監控、回報送貨狀況。

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找少年監控送貨 全部落網

這批貨物一抵達桃園機場，即被財政部關務署台北關發現可疑，查出箱內夾藏總重達五一二．六九公斤的三級毒品K他命，通報調查局桃園市調查處報請桃檢檢察官周欣儒指揮偵辦，檢調及桃園警分局組成專案小組執行監控，讓該批毒品繼續運送流程，並於同年十二月十日在高雄小港查獲廖男、蔡男，及負責監視運毒狀況的兩名少年，再循線拘提陳男到案。

檢方認定廖男及陳男涉案重大，訊後聲押獲准，昨將三人求處重刑，兩名少年另由高雄少年及家事法院調查中。檢方表示，由於這批毒品數量甚鉅、保管不易，且有侵害人體健康而危害保管人員安全的風險，已依法提前進行銷毀作業。

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