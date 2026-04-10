視障者出門旅行不是夢 屏縣推生活重建及訓練服務

生活重建服務帶領視障者進行定位定向訓練。（圖由屏東縣政府提供）

協助視障者適應、為獨立生活做準備，並能與職業重建接軌，屏東縣政府推出「視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務」，委託屏東縣盲人福利協進會辦理，協助視障者克服困難，勇敢走出家門做想做的事，展現自我價值與能力。

原本就喜歡旅遊的阿如，近年因為視力開始模糊與退化，生活變得困難重重，同時覺得「為什麼這樣的事情會發生在自己身上？」；申請到身心障礙證明後，縣政府的評估人員介紹視障生活重建服務，社工溫暖的陪伴與鼓勵，他才講出自己的困難，以及對於生活的想望。

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阿如在社工、訓練師協助下重新學習，練習平板電腦與手機，後來就可以使用語音系統查旅遊資料、聽音樂與影片等，頓時覺得生活充滿色彩，同時因為視力關係減少外出的困擾，也在接觸白手杖與使用定位定向訓練服務後，規劃與踏出新的旅行方式，增加了自信心。

屏東縣府社會處表示，該項服務針對設籍或居住於屏縣，且領有身心障礙證明的視覺功能障礙者，或含視覺功能障礙的多重障礙者，提供個案管理服務、定位定向訓練、生活訓練、資訊溝通能力訓練，以及社會暨心理評估與處置、輔具評估訓練、成長團體與技藝、各項體能與休閒服務活動等，期待透過課程訓練及多元服務，提供視障者及家屬更多支持與協助。

視障生活重建中心將於5月起舉辦「勁請享用健康廚房」及「身心動能有氧成長團體」，詳細活動內容及視障者生活重建資訊，可洽詢視障生活重建中心（屏東縣盲人福利協進會）：08-8355250或屏縣府社會處身心障礙福利科。

生活重建服務的智慧型手機操作教學。（圖由屏東縣政府提供）

生活重建服務帶領視障者體驗搭車會遇到的問題。（圖由屏東縣政府提供）

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