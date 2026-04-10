為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨團今不處理總預算 民眾黨團提案延會到7/31

    2026/04/10 08:55 記者劉宛琳／台北報導
    據了解，立法國民黨團今天不會處理總預算。圖為民進黨立委舉標語抗議藍白阻擋國安法案及總預算案。（資料照）

    據了解，立法國民黨團今天不會處理總預算。圖為民進黨立委舉標語抗議藍白阻擋國安法案及總預算案。（資料照）

    中央政府總預算持續卡關，國民黨團1日舉行內部會議，多名立委表達應該要盡快脫離總預算和軍購的戰場，甚至一度傳出總預算可能在今天院會付委。但今天藍白並不會處理總預算，不過民眾黨團預計在院會提案延會到7月31日。

    立法院長韓國瑜與副院長江啟臣4月2日呼籲朝野各界各退一步，對於立法院三讀通過之法律案，行政院即應依法副署並執行；對於總預算、特別預算，立法院基於憲法義務，理宜儘速審議。國民黨團雖認同韓之發言，但強調行政院依法編列預算是無可迴避的法定責任，先善盡守法之責，國會方能履行審查預算的法定義務，兩者互為因果，不容倒果為因。

    國民黨立委表示，4月1日僅開會聽取大家意見，雖然多數藍委都有表達應該要審總預算和增加軍購預算，但還沒有「共識」決定要怎麼做，還是要等黨團大會再做最後定奪。但據了解，國民黨團今天不會處理總預算，不代表以後不會處理，只是將時間延後，預計月底前就會讓總預算付委審查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播