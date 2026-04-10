國民黨團今不處理總預算 民眾黨團提案延會到7/31

據了解，立法國民黨團今天不會處理總預算。圖為民進黨立委舉標語抗議藍白阻擋國安法案及總預算案。（資料照）

中央政府總預算持續卡關，國民黨團1日舉行內部會議，多名立委表達應該要盡快脫離總預算和軍購的戰場，甚至一度傳出總預算可能在今天院會付委。但今天藍白並不會處理總預算，不過民眾黨團預計在院會提案延會到7月31日。

立法院長韓國瑜與副院長江啟臣4月2日呼籲朝野各界各退一步，對於立法院三讀通過之法律案，行政院即應依法副署並執行；對於總預算、特別預算，立法院基於憲法義務，理宜儘速審議。國民黨團雖認同韓之發言，但強調行政院依法編列預算是無可迴避的法定責任，先善盡守法之責，國會方能履行審查預算的法定義務，兩者互為因果，不容倒果為因。

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國民黨立委表示，4月1日僅開會聽取大家意見，雖然多數藍委都有表達應該要審總預算和增加軍購預算，但還沒有「共識」決定要怎麼做，還是要等黨團大會再做最後定奪。但據了解，國民黨團今天不會處理總預算，不代表以後不會處理，只是將時間延後，預計月底前就會讓總預算付委審查。

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