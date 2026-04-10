檢警調廉移全動員！ 基隆地檢嚴防深偽、打擊境外勢力介選

基隆地檢署檢察長陳佳秀（會議主桌，右3）會中強調，面對科技日新月異，本次選舉查察除傳統賄選外，將重點打擊「深偽假訊息（Deepfake）」及「境外勢力介選」，並串聯檢、警、調、廉、移五大系統，構築全方位的民主防護網。（記者林嘉東翻攝）

因應今年九合一選舉，基隆檢察署昨日率先召開首場「選舉查察期前策略會議」。檢察長陳佳秀於會中強調，面對科技日新月異，本次選舉查察除傳統賄選外，將重點打擊「深偽假訊息（Deepfake）」及「境外勢力介選」，並串聯檢、警、調、廉、移五大系統，構築全方位的民主防護網。

檢察長陳佳秀昨天下午親自主持選舉查察期前策略會議，邀請包括基隆市與新北市警察局、調查局航業處、基隆市及新北市調查處、基隆與新北市政府政風處，以及基隆憲兵隊、移民署基隆市專勤隊等相關單位首長與會。

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陳佳秀指出，基隆及周邊轄區選情向來激烈，派系競爭與資源角力不容小覷；她要求各機關必須「動得早、查得準」，針對賄選、暴力、選舉賭盤等傳統犯罪行為，應隨時動態調整策略，確保情資即時共享。

主任檢察官黃聖則在專案報告中指出，隨著生成式AI技術普及，今年選舉面臨的挑戰比往年更為嚴峻；他特別點名「深偽技術」可能被用於製造假訊息影響選情，且「境外滲透網絡」與「地下賭盤」往往互為表裡，企圖透過金流干預台灣民主秩序。

黃聖表示，本次查察重點將針對選情激烈熱區進行重點監控；嚴查境外資金流入及選舉賭盤運作；嚴防透過「幽靈人口」虛遷戶籍干擾結果；並針對深偽影像或假訊息，將與相關單位配合迅速下架並溯源追查。會中，警、調、廉、移各單位也就目前掌握的基層選情進行情資交流。

陳佳秀強調，「檢警調廉移」跨機關聯防網已正式啟動，後續將加強橫向聯繫，透過情資整合形成完整的打擊網絡，呼籲企圖以不法手段干預選舉者切勿心存僥倖，執法機關將以「零容忍」態度，維護台灣引以為傲的民主基石。

基隆地檢署主任檢察官黃聖（左，站立者）指出，隨著生成式AI技術普及，今年選舉面臨的挑戰比往年更為嚴峻，且「境外滲透網絡」企圖透過金流干預台灣民主秩序。（記者林嘉東翻攝）

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