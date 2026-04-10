鄭麗文老公被爆曾是抓耙仔 昔日戰友曝情治單位「盧洨」過往！

許有為分享曾被情治單位試圖接觸的過往。（資料照）

首次上稿 22:45

更新時間 00:03

國民黨主席鄭麗文的丈夫駱武昌，遭爆曾是國民黨威權政府情治單位放在校園裡的「佈建運用人員」，也就是協助情治人員蒐集資訊、監控特定對象的「抓耙仔」，引發熱議。對此，也是1990年「野百合學運」世代一員的行政院不當黨產處理委員會專任委員許有為，今天（9日）親曝過去相關情治單位也曾企圖接觸他的過往。

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相關國家檔案披露，駱武昌就讀台大政治系時，當時威權政府的調查局就接觸了他，並想吸收他當線人，檔案內容記述情治單位「擬先將駱武昌列為運用關係，化名『馬超』，俟觀察渠活動能力，工作績效，安全狀況等作綜合評估後，再報請鈞局核准列為內線佈建。」

目前亦擔任東吳大學政治學系兼任助理教授的許有為，今晚在臉書發文表示，從他平時工作中能接觸到的史料判斷，號稱教育部教官的人，試圖接觸異議學生的事情，應當是真的，「史料中發生，由自稱教育部張教官打電話接觸異議學生，可能還有進一步的佈建等情節，也曾經發生在我身上。」

他接著回憶道：「那是1987年9月間，還不是大一新生的我，正享受前所未有長達三個月的快樂暑假，準備迎接開學。剛剛恢復活動的大學新聞社，將我和後來成為我家一份的那位，與另一位大一新生同學，一同刊載於復刊的大學新聞上，宣告堂堂復出的幹部名單上。結果，據說，教育部和北一女再加上成功高中，大概電話打到線路快要燒起來，紛紛想要弄清楚事實。」

「就在大學新聞復刊第二個禮拜，某晚十點就開始了某自稱教育部張教官的人士，定時打來想要邀約我一起吃飯，和我談談為何會加入大學新聞社那種『偏激學生團體』。這位張教官於是天天晚上10點準時打電話到我家，我跟他盧了一個禮拜，沒答應他吃飯。」

「後來是我媽媽受不了，直接搶過電話，跟他說了一大段類似『我是新竹中學三民主義名師，跟你一樣姓張，我兒子很愛國，就算你告訴我，我兒子加入的社團是共產黨的組織，我還是相信我兒子愛國！請你以後不要再打電話來騷擾他，特別你是一個成年人，應該要懂點電話禮貌，不要在九點半以後打電話到不認識的人家裡，這是很基本的教養，你天天在十點打來，顯得你很沒教養……』之類的。從那晚起，教育部張教官就沒打過電話給我。我也無從成為另一個馬超班超什麼超。然後，從那晚起，我是真心誠意覺得：許媽媽真的很猛。」

和駱武昌、鄭麗文一樣，許有為與妻子郝培芝在當年也是社運圈有名的情侶檔，2人從學生時代起就共同參與政治與社會改革運動，並在之後分別於學術界與政界發揮影響力。

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