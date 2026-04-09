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    首頁 > 政治

    被爆與黑道勾勾纏 徐欣瑩陣營：別刻意看圖說故事、影射抹黑

    2026/04/09 23:07 記者黃美珠／新竹報導
    政治粉專曬國民黨立委徐欣瑩（左4起依序往右）跟天道盟同心會會長黃華熹、天道盟副盟主劉政宗等角頭的同框照，指她人前一套人後一套。（取自「諸葛村夫聊八卦」政治粉專）

    政治粉專曬國民黨立委徐欣瑩（左4起依序往右）跟天道盟同心會會長黃華熹、天道盟副盟主劉政宗等角頭的同框照，指她人前一套人後一套。（取自「諸葛村夫聊八卦」政治粉專）

    國民黨提名新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今被粉專爆料稱表面清高，私下卻跟黑道角頭勾勾纏，上個月底不僅出席天道盟同心會長黃華熹慶生宴，跟黃華熹和天道盟副盟主、綽號「瑤山牛」的牛董劉政宗等飲宴、合照，甚至有老大稱她是乾妹妹。

    徐欣瑩陣營表示，前述場合是徐欣瑩在地方眾多行程之一，在場人員要求政治人物合照並不會拒絕。對於有心人士刻意看圖說故事、影射抹黑，他們深表遺憾並予以嚴正譴責。

    這張徐欣瑩跟黃華熹、劉政宗等的同框照，昨天深夜在Threads「河道」上就有人率先曬出，政治臉書粉專「諸葛村夫聊八卦」今天下午跟進，並以「新竹縣不要黑白合」、「不希望走了風飛沙，卻來了天道盟！」為梗，抓人眼球。

    粉專指稱徐欣瑩初選聯合「師兄」吳子嘉，狂打40幾年前、戒嚴時被一清管訓的副縣長陳見賢是黑道，並揶揄徐贏了初選後卻去縣府突襲他，再放出「徐欣瑩直衝縣府拜訪陳見賢 藍營整合速度超乎預期」這種新聞，透過媒體消費陳見賢。

    粉專喊話徐欣瑩，既是打從心裡認定陳見賢是黑道，選後就不要再跟她口中的黑道站一起才對，但上個月底她卻出席黃華熹慶生宴，私下跟一些黑道老大勾勾纏！所以嗆徐欣瑩「真的不要以為新竹縣妳穩贏」、「請維持好妳的清白人設」。並以《你是我的眼》歌中的「眼前的黑不是黑 你說的白是什麼白」這句詞嘲諷：很多人以為的白，私底下卻跟聲名顯赫的黑幫大老交往甚密，想想真是可笑！

    國民黨立委徐欣瑩遭政治粉專「諸葛村夫聊八卦」爆料指稱和黑道角頭勾勾纏，幕僚強力譴責有心人士刻意看圖說故事、影射抹黑她。（記者黃美珠攝）

    國民黨立委徐欣瑩遭政治粉專「諸葛村夫聊八卦」爆料指稱和黑道角頭勾勾纏，幕僚強力譴責有心人士刻意看圖說故事、影射抹黑她。（記者黃美珠攝）

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