烏克蘭戰力超威！ 又擊落俄Su-34戰機 攔截2巡弋飛彈

2022/04/25 22:58

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭防空系統發威!烏軍今(25日)宣布在哈爾科夫州巴拉基亞(Balakliya)地區擊落了一架俄軍蘇愷34戰機(Su-34),烏克蘭空軍東部司令部也在臉書PO出相關影片;西部司令部也宣布,今上午防空系統成功攔截2枚俄軍巡弋飛彈。

烏克蘭空軍東部司令部在官方臉書PO出影片與照片表示,烏軍在哈爾科夫州擊落一架俄羅斯Su-34戰機,相關畫面也在推特上瘋傳,只見Su-34被擊落當下,2名飛行員緊急打開降落傘跳傘逃生,沒多久Su-34就直直墜落爆炸起火冒煙。

美國智庫外交政策研究所(FPRI)專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃.李(Rob Lee)也在推特分享Su-34墜落前的多角度影片,並稱這架Su-34是在哈爾科夫州巴拉基亞區被擊落。

另外,烏克蘭空軍西部司令部也宣布,今上午俄軍從東南方向派出Tu-95北極熊(Tu-95 Bear H)轟炸機對西部地區發動數次飛彈襲擊,摧毀關鍵基礎設施,烏軍防空系統則成功攔截2枚巡弋飛彈。

Another video of the Russian aircraft spinning before crashing into the ground in Balakliya. https://t.co/sdwiMBhDbW pic.twitter.com/2PMhmTXIWD