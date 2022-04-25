烏克蘭戰力超威！ 又擊落俄Su-34戰機 攔截2巡弋飛彈

烏軍今宣布在哈爾科夫州擊落一架俄軍蘇愷34戰機（Su-34），烏克蘭東部空軍司令部也在臉書PO出相關影片。（圖取自烏克蘭東部空軍司令部臉書）

2022/04/25 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭防空系統發威！烏軍今（25日）宣布在哈爾科夫州巴拉基亞（Balakliya）地區擊落了一架俄軍蘇愷34戰機（Su-34），烏克蘭空軍東部司令部也在臉書PO出相關影片；西部司令部也宣布，今上午防空系統成功攔截2枚俄軍巡弋飛彈。

烏克蘭空軍東部司令部在官方臉書PO出影片與照片表示，烏軍在哈爾科夫州擊落一架俄羅斯Su-34戰機，相關畫面也在推特上瘋傳，只見Su-34被擊落當下，2名飛行員緊急打開降落傘跳傘逃生，沒多久Su-34就直直墜落爆炸起火冒煙。

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美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）也在推特分享Su-34墜落前的多角度影片，並稱這架Su-34是在哈爾科夫州巴拉基亞區被擊落。

另外，烏克蘭空軍西部司令部也宣布，今上午俄軍從東南方向派出Tu-95北極熊（Tu-95 Bear H）轟炸機對西部地區發動數次飛彈襲擊，摧毀關鍵基礎設施，烏軍防空系統則成功攔截2枚巡弋飛彈。

Another video of the Russian aircraft spinning before crashing into the ground in Balakliya. https://t.co/sdwiMBhDbW pic.twitter.com/2PMhmTXIWD — Rob Lee （@RALee85） April 25, 2022

Another video of the Russian aircraft spinning before crashing into the ground in Balakliya. https://t.co/sdwiMBhDbW pic.twitter.com/2PMhmTXIWD — Rob Lee （@RALee85） April 25, 2022

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