一團火球！ 烏軍擊落Su-34戰機 2俄羅斯飛行員急跳傘

烏克蘭21日宣布，烏軍在哈爾科夫伊久姆擊毀俄軍一架蘇愷34戰機（Su-34），影片中可見，Su-34起火成一團火球，2名飛行員緊急打開降落傘跳傘逃生。（圖取自推特）

2022/04/22 00:51

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭21日宣布，烏軍在哈爾科夫州的伊久姆（Izium）擊毀俄軍一架蘇愷34戰機（Su-34），影片中可見，Su-34起火成一團火球，2名飛行員緊急打開降落傘跳傘逃生。

綜合外媒報導，哈爾科夫（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleh Synehubov）在Telegram宣布，烏軍第39獨立機械化旅在伊久姆使用蘇聯製的便攜式防空飛彈「Igla」擊落這架Su-34。

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第39獨立機械化旅指稱，Su-34墜毀在俄軍暫時佔領的領土上，目前尚不清楚飛行員是否生還。影片中可見，Su-34起火成一團火球，2名飛行員打開降落傘跳傘逃生。

另外，烏軍也在哈爾科夫使用波蘭「閃電」攜式防空飛彈，擊落一架俄軍直升機。

#Ukraine: Ukrainian sources claimed that a Russian aircraft was just shot down by the 93rd Mechanized Brigade near Izium, #Kharkiv oblast. The type of the aircraft is unknown currently, but two parachutes can be seen in the sky on video. pic.twitter.com/sOGjdrT51a — ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） April 21, 2022

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