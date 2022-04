一團火球！ 烏軍擊落Su-34戰機 2俄羅斯飛行員急跳傘

2022/04/22 00:51

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭21日宣布,烏軍在哈爾科夫州的伊久姆(Izium)擊毀俄軍一架蘇愷34戰機(Su-34),影片中可見,Su-34起火成一團火球,2名飛行員緊急打開降落傘跳傘逃生。

綜合外媒報導,哈爾科夫(Kharkiv)州長西涅古波夫(Oleh Synehubov)在Telegram宣布,烏軍第39獨立機械化旅在伊久姆使用蘇聯製的便攜式防空飛彈「Igla」擊落這架Su-34。

第39獨立機械化旅指稱,Su-34墜毀在俄軍暫時佔領的領土上,目前尚不清楚飛行員是否生還。影片中可見,Su-34起火成一團火球,2名飛行員打開降落傘跳傘逃生。

另外,烏軍也在哈爾科夫使用波蘭「閃電」攜式防空飛彈,擊落一架俄軍直升機。

#Ukraine: Ukrainian sources claimed that a Russian aircraft was just shot down by the 93rd Mechanized Brigade near Izium, #Kharkiv oblast. The type of the aircraft is unknown currently, but two parachutes can be seen in the sky on video. pic.twitter.com/sOGjdrT51a