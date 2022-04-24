為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    怕機密資料外流？ 俄軍出動「人瑞級軍艦」打撈莫斯科號

    外媒報導，俄軍疑似擔心機密資料外流，目前已派出艦齡110歲、世界最古老現役軍艦「Kommuna」到黑海探勘加打撈「莫斯科號」。（圖取自H I Sutton推特）

    外媒報導，俄軍疑似擔心機密資料外流，目前已派出艦齡110歲、世界最古老現役軍艦「Kommuna」到黑海探勘加打撈「莫斯科號」。（圖取自H I Sutton推特）

    2022/04/24 00:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦日前被烏軍擊沉，艦上數百名官兵下落眾說紛紜，俄國官方22日首度發布消息指稱，僅有1死、27人失蹤。外媒報導，俄軍疑似擔心機密資料外流，目前已派出艦齡110歲、世界最古老現役軍艦「Kommuna」到黑海探勘加打撈「莫斯科號」。

    綜合外媒報導，俄羅斯海軍正派出由8艘船組成的打撈船隊前往「莫斯科號」在黑海的沉沒地點，包括俄國海軍歷史上第一艘雙體船軍艦「Kommuna」，潛艇打撈船「Kommuna」駐紮在克里米亞的塞瓦斯托波爾（Sevastopol）軍港，靠近「莫斯科號」當時起火沉沒的區域。

    報導指出，俄國海軍似乎擔心「莫斯科號」上的機密資料外流，因此派出打撈船隊打撈殘骸，美國海軍研究所（USNI）專欄作家、軍事專家薩頓（H I Sutton）也在推特分享這項消息，他指出，艦齡110歲的「Kommuna」擁有獨特的雙層船體，可攜帶一艘深海潛水潛艇AS-28，能夠潛入1000多公尺深的海中，足以找到「莫斯科號」的殘骸。

    一位美國國防部官員告訴《富比世》（Forbes）：「試圖把這艘船帶到水面上來是一項巨大的工程任務，我們沒有看到任何跡象表明俄軍有任何興趣這樣做。」

    「Kommuna」是110年前沙皇尼古拉二世的海軍所建造，兩次世界大戰期間在蘇聯海軍服役，其唯一作用是在發生海難或其他海上傷亡事件後，去打撈沉沒的船隻和貨物。

    俄羅斯國防部14日指稱，海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦13日起火爆炸，在14日沉沒，艦上450名官兵下落不明，但烏克蘭與美國皆稱莫斯科號是遭烏國反艦飛彈攻擊；俄國官方22日則稱「莫斯科號」的死亡人數為1人，另有27人失蹤。

    艦齡110歲的「Kommuna」擁有獨特的雙層船體，可攜帶一艘深海潛水潛艇AS-28，能夠潛入1000多公尺深的海中。（擷取自Wikimedia Commons）

    艦齡110歲的「Kommuna」擁有獨特的雙層船體，可攜帶一艘深海潛水潛艇AS-28，能夠潛入1000多公尺深的海中。（擷取自Wikimedia Commons）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏軍復仇！ 殘忍屠殺布查平民 俄軍64步兵旅遭伏擊損失慘重
    2022/04/23 18:41

    烏軍復仇！ 殘忍屠殺布查平民 俄軍64步兵旅遭伏擊損失慘重
    俄軍首度公布莫斯科號傷亡人數！僅「1人死亡」
    2022/04/23 07:33

    俄軍首度公布莫斯科號傷亡人數！僅「1人死亡」

    京站響應世界地球日 多重厚禮大方送
    設備超老舊！ 烏軍秀俄軍巡弋飛彈...50年前的電子零件
    2022/04/23 00:41

    設備超老舊！ 烏軍秀俄軍巡弋飛彈...50年前的電子零件
    俄媒意外曝光！ 俄國防部公布俄軍死傷 網驚和烏克蘭戰報相符
    2022/04/22 21:17

    俄媒意外曝光！ 俄國防部公布俄軍死傷 網驚和烏克蘭戰報相符

    五倍振興返場 揪好康放大10連發
    俄艦莫斯科號爆炸沉沒 網傳殘破軍艦1分鐘「悽慘入海」畫面
    2022/04/18 21:34

    俄艦莫斯科號爆炸沉沒 網傳殘破軍艦1分鐘「悽慘入海」畫面
    莫斯科號被擊沉損失220億！ 專家：俄軍可能負擔不起新軍艦
    2022/04/17 07:09

    莫斯科號被擊沉損失220億！ 專家：俄軍可能負擔不起新軍艦
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播