怕機密資料外流？ 俄軍出動「人瑞級軍艦」打撈莫斯科號

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦日前被烏軍擊沉,艦上數百名官兵下落眾說紛紜,俄國官方22日首度發布消息指稱,僅有1死、27人失蹤。外媒報導,俄軍疑似擔心機密資料外流,目前已派出艦齡110歲、世界最古老現役軍艦「Kommuna」到黑海探勘加打撈「莫斯科號」。

綜合外媒報導,俄羅斯海軍正派出由8艘船組成的打撈船隊前往「莫斯科號」在黑海的沉沒地點,包括俄國海軍歷史上第一艘雙體船軍艦「Kommuna」,潛艇打撈船「Kommuna」駐紮在克里米亞的塞瓦斯托波爾(Sevastopol)軍港,靠近「莫斯科號」當時起火沉沒的區域。

報導指出,俄國海軍似乎擔心「莫斯科號」上的機密資料外流,因此派出打撈船隊打撈殘骸,美國海軍研究所(USNI)專欄作家、軍事專家薩頓(H I Sutton)也在推特分享這項消息,他指出,艦齡110歲的「Kommuna」擁有獨特的雙層船體,可攜帶一艘深海潛水潛艇AS-28,能夠潛入1000多公尺深的海中,足以找到「莫斯科號」的殘骸。

一位美國國防部官員告訴《富比世》(Forbes):「試圖把這艘船帶到水面上來是一項巨大的工程任務,我們沒有看到任何跡象表明俄軍有任何興趣這樣做。」

「Kommuna」是110年前沙皇尼古拉二世的海軍所建造,兩次世界大戰期間在蘇聯海軍服役,其唯一作用是在發生海難或其他海上傷亡事件後,去打撈沉沒的船隻和貨物。

俄羅斯國防部14日指稱,海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)飛彈巡洋艦13日起火爆炸,在14日沉沒,艦上450名官兵下落不明,但烏克蘭與美國皆稱莫斯科號是遭烏國反艦飛彈攻擊;俄國官方22日則稱「莫斯科號」的死亡人數為1人,另有27人失蹤。

