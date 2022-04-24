怕機密資料外流？ 俄軍出動「人瑞級軍艦」打撈莫斯科號

外媒報導，俄軍疑似擔心機密資料外流，目前已派出艦齡110歲、世界最古老現役軍艦「Kommuna」到黑海探勘加打撈「莫斯科號」。（圖取自H I Sutton推特）

2022/04/24 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦日前被烏軍擊沉，艦上數百名官兵下落眾說紛紜，俄國官方22日首度發布消息指稱，僅有1死、27人失蹤。外媒報導，俄軍疑似擔心機密資料外流，目前已派出艦齡110歲、世界最古老現役軍艦「Kommuna」到黑海探勘加打撈「莫斯科號」。

綜合外媒報導，俄羅斯海軍正派出由8艘船組成的打撈船隊前往「莫斯科號」在黑海的沉沒地點，包括俄國海軍歷史上第一艘雙體船軍艦「Kommuna」，潛艇打撈船「Kommuna」駐紮在克里米亞的塞瓦斯托波爾（Sevastopol）軍港，靠近「莫斯科號」當時起火沉沒的區域。

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報導指出，俄國海軍似乎擔心「莫斯科號」上的機密資料外流，因此派出打撈船隊打撈殘骸，美國海軍研究所（USNI）專欄作家、軍事專家薩頓（H I Sutton）也在推特分享這項消息，他指出，艦齡110歲的「Kommuna」擁有獨特的雙層船體，可攜帶一艘深海潛水潛艇AS-28，能夠潛入1000多公尺深的海中，足以找到「莫斯科號」的殘骸。

一位美國國防部官員告訴《富比世》（Forbes）：「試圖把這艘船帶到水面上來是一項巨大的工程任務，我們沒有看到任何跡象表明俄軍有任何興趣這樣做。」

「Kommuna」是110年前沙皇尼古拉二世的海軍所建造，兩次世界大戰期間在蘇聯海軍服役，其唯一作用是在發生海難或其他海上傷亡事件後，去打撈沉沒的船隻和貨物。

俄羅斯國防部14日指稱，海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦13日起火爆炸，在14日沉沒，艦上450名官兵下落不明，但烏克蘭與美國皆稱莫斯科號是遭烏國反艦飛彈攻擊；俄國官方22日則稱「莫斯科號」的死亡人數為1人，另有27人失蹤。

***BREAKING***

Here -> https://t.co/J7vRt6Wlcv#Russian Navy deploys unique 110-year-old ship to investigate Moskva wreck. Likely carrying a DSRV minisub. #UkraineInvasion pic.twitter.com/fqyZ1DE14Q — H I Sutton （@CovertShores） April 22, 2022

艦齡110歲的「Kommuna」擁有獨特的雙層船體，可攜帶一艘深海潛水潛艇AS-28，能夠潛入1000多公尺深的海中。（擷取自Wikimedia Commons）

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