鄭正鈐否認雇移工！ 養生館闆娘自曝是「426主揪」：都是新住民和親屬

參加凱道遊行的越籍人士有男有女。（民眾提供）

2025/04/27 13:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國民黨立委鄭正鈐遭質疑426凱道遊行，雇用越南籍「人士」到場助陣，甚至還被拍到在新竹市集結北上，雖然鄭正鈐第一時間發聲明駁斥，但仍被雙罷免領銜人戴振博爆料幕僚陳昭彰還具有人力仲介公司董事長的身分。不過今天一名養生館負責人出面，坦承自己就是「主揪」，參加的人都是新住民以及新住民的親屬。

戴振博指出，國民黨新竹市黨部和鄭正鈐紛紛聲稱絕對沒有動員，反酸「笑死！難道一車車遊覽車自己長出來的？外籍移工頭上統一戴著鄭正鈐的帽子，是新竹風吹來的？在新竹市後站集合是集體夢遊嗎？」更扯的是，鄭正鈐還厚著臉皮說現場的是外籍配偶與二代，「拜託，街訪影片都拍得清清楚楚，大多都是語言不通的外籍移工，是外籍配偶瞬間失憶，還是二代突然不會講中文？」

請繼續往下閱讀...

陽明交大教授林志潔也直指這群外籍人士上車地點是在新竹市南大路上，當時已經戴著藍色帽子，正好在一家彩券行前集結，現場還有人指揮引導一群外籍青年（沒有看到有外籍配偶），直言「怎麼這麼剛好呢？另外，新竹天氣好好，沒有下雨喔！」

不過，新竹市一名養生館老闆娘今日表示，昨日集結的地點是在自己的店門外，坦言「去參加的人都不是移工」，因為不會有移工會冒著犯法沒工作的風險，去參加政治活動，並透露參加的人都是新住民以及他們的親屬。

老闆娘也指出，這些外籍人士因為有的年紀還小、有的來台灣讀書、有的是剛依親來台灣過生活，至於影片中不會說國語，是因為「來台灣沒多久」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法