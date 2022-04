俄媒意外曝光！ 俄國防部公布俄軍死傷 網驚和烏克蘭戰報相符

2022/04/22 21:17

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍侵烏攻勢受挫,烏克蘭國防部21日公布約2.1萬俄軍官兵陣亡,俄羅斯國防部則在閉門會議上公布俄軍死傷數字,共有1萬3414人死亡、7000人失蹤,被擊沉的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」則有116人死亡、100人以上失蹤,俄媒《Readovka》隨即做出報導,卻在一小時後立刻刪除,事後《Readovka》宣稱網站遭駭客入侵。

綜合外媒報導,親克里姆林宮的俄媒《Readovka》21日撰文報導俄軍入侵烏克蘭的傷亡數字,消息來源為俄羅斯國防部在一場閉門會議上所宣布,內容為俄軍官兵1萬3414人陣亡、7000人失蹤,而被烏軍擊沉的俄國海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)飛彈巡洋艦,則有116人死亡、100人以上失蹤,這些數字不含烏東叛軍以及俄國的僱傭兵。

《Readovka》這篇報導在發布後一小時隨即刪除,但內容已被網友截圖並在社群平台上流傳,烏克蘭武裝部隊也把截圖發布在Telegram上,事後《Readovka》趕緊撇清,稱網站遭到駭客入侵,並推說都是烏克蘭搞的鬼。

對此,烏克蘭總統辦公室主任顧問阿雷斯托維奇 (Aleksey Arestovich) 認為,俄羅斯的媒體似乎已經知道要如何公開俄軍的傷亡方法,他還諷刺俄軍僅承認1500名俄軍陣亡,「俄羅斯國防部只會扭曲烏克蘭公布敵人損失的數據」。

網友對比烏國防部21日公布2.1萬俄軍官兵陣亡的數據,紛紛驚呼「烏軍戰報的兩萬是正確的數字,沒有灌水」、「跟烏方戰報差不多 7000可以當死了差不多」、「所以烏克蘭戰報數字還滿準的」、「本來還以為烏軍戰報要打個8折,居然完全不用」、「7000大概都絞到黑土裡了吧」、「看來烏克蘭戰報沒誇大 那鵝軍損失極慘」。

