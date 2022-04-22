為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄媒意外曝光！ 俄國防部公布俄軍死傷 網驚和烏克蘭戰報相符

    烏克蘭國防部21日公布約2.1萬俄軍官兵陣亡。（法新社）

    烏克蘭國防部21日公布約2.1萬俄軍官兵陣亡。（法新社）

    2022/04/22 21:17

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍侵烏攻勢受挫，烏克蘭國防部21日公布約2.1萬俄軍官兵陣亡，俄羅斯國防部則在閉門會議上公布俄軍死傷數字，共有1萬3414人死亡、7000人失蹤，被擊沉的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」則有116人死亡、100人以上失蹤，俄媒《Readovka》隨即做出報導，卻在一小時後立刻刪除，事後《Readovka》宣稱網站遭駭客入侵。

    綜合外媒報導，親克里姆林宮的俄媒《Readovka》21日撰文報導俄軍入侵烏克蘭的傷亡數字，消息來源為俄羅斯國防部在一場閉門會議上所宣布，內容為俄軍官兵1萬3414人陣亡、7000人失蹤，而被烏軍擊沉的俄國海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦，則有116人死亡、100人以上失蹤，這些數字不含烏東叛軍以及俄國的僱傭兵。

    《Readovka》這篇報導在發布後一小時隨即刪除，但內容已被網友截圖並在社群平台上流傳，烏克蘭武裝部隊也把截圖發布在Telegram上，事後《Readovka》趕緊撇清，稱網站遭到駭客入侵，並推說都是烏克蘭搞的鬼。

    對此，烏克蘭總統辦公室主任顧問阿雷斯托維奇 （Aleksey Arestovich） 認為，俄羅斯的媒體似乎已經知道要如何公開俄軍的傷亡方法，他還諷刺俄軍僅承認1500名俄軍陣亡，「俄羅斯國防部只會扭曲烏克蘭公布敵人損失的數據」。

    網友對比烏國防部21日公布2.1萬俄軍官兵陣亡的數據，紛紛驚呼「烏軍戰報的兩萬是正確的數字，沒有灌水」、「跟烏方戰報差不多 7000可以當死了差不多」、「所以烏克蘭戰報數字還滿準的」、「本來還以為烏軍戰報要打個8折，居然完全不用」、「7000大概都絞到黑土裡了吧」、「看來烏克蘭戰報沒誇大 那鵝軍損失極慘」。

    俄羅斯國防部發言人科納申科夫。（法新社）

    俄羅斯國防部發言人科納申科夫。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    狂言要完全控制烏南！ 俄軍宣布「特殊行動」第二階段目標
    2022/04/22 19:16

    狂言要完全控制烏南！ 俄軍宣布「特殊行動」第二階段目標
    一團火球！ 烏軍擊落Su-34戰機 2俄羅斯飛行員急跳傘
    2022/04/22 00:51

    一團火球！ 烏軍擊落Su-34戰機 2俄羅斯飛行員急跳傘

    季配息型ETF新選擇 00905掛牌上市
    烏克蘭公布最新戰果 俄軍2.1萬陣亡、逾800戰車被毀
    2022/04/21 19:15

    烏克蘭公布最新戰果 俄軍2.1萬陣亡、逾800戰車被毀
    俄軍黑海艦隊又損失大將！ 官方證實登陸艦上尉指揮官陣亡
    2022/04/19 17:52

    俄軍黑海艦隊又損失大將！ 官方證實登陸艦上尉指揮官陣亡

    桃園A7維特魯威 景觀制震宅
    又傳捷報！烏克蘭軍方：俄軍防空飛彈旅上校指揮官陣亡
    2022/04/19 06:08

    又傳捷報！烏克蘭軍方：俄軍防空飛彈旅上校指揮官陣亡
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播