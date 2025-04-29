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    罷免綠議員爆幽靈連署 基隆市民政處長張淵翔等3人聲押

    基隆市政府民政處長張淵翔昨天被檢調約談，疑似涉及罷免市議員鄭文婷、張之豪等一階段死亡連署，訊後被檢察官聲押。（資料照）

    基隆市政府民政處長張淵翔昨天被檢調約談，疑似涉及罷免市議員鄭文婷、張之豪等一階段死亡連署，訊後被檢察官聲押。（資料照）

    2025/04/29 09:41

    首次上稿 09:01
    更新時間 09:41

    〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕全國大罷免案死亡、冒名連署頻傳。基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷、張之豪等死亡連署案，昨（28日）搜索國民黨基隆市黨部，約談國民黨基隆市黨部主委吳國勝等7人，晚間再傳喚基隆市政府民政處長張淵翔，複訊至今天上午7時，聲押張淵翔等3人。

    國民黨基隆市主委張淵翔30萬交保

    基檢昨天上午約談國民黨基隆市黨部主委吳國勝、書記長李銘議、總幹事蕭壯峰、仁愛區黨部主任張金發，與罷免案領銜人紀文荃、游正義及備補領銜人許紹業等7人後，晚間 9時許再傳喚民政處長張淵翔；今天以張淵翔、張金發、紀文荃等3人涉犯個人資料保護法、偽造文書等罪，有串證、滅證之虞向法院聲請羈押；另諭知吳國勝30萬元交保、游正義15萬元交保、許紹業3萬元交保，李、蕭則請回。

    基隆地檢署接獲議員鄭文婷、張之豪按鈴申告國民黨送交罷免鄭文婷的505份提議書中有47人已死亡，罷免張之豪則有32件涉嫌違造，分別告發領銜人紀文荃、游正義涉嫌偽造文書。

    基隆地檢署勾稽比對資料後，昨指揮基隆市調查站前往國民黨基隆市黨部、領銜人紀文荃、游正義及備補領銜人許紹業住所等6處搜查，約談紀、游、許等3人，另帶回黨部主委吳國勝、書記長李銘議、仁愛區黨部主任張金發、黨部一組總幹事蕭壯峰等4人，查扣基隆市黨員名冊及小組長名單，釐清幹部與黨工們的聯繫模式。

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