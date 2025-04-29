陳玉珍憂金門水源 郭智輝酸：妳終於發現中國是境外敵對勢力

國民黨立委陳玉珍（右）29日質詢行政院長卓榮泰（左二）、經濟部長郭智輝（左一）金門地區用水問題。（圖擷取自國會頻道直播）

2025/04/29 12:43

〔記者劉宛琳／台北報導〕金門部分用水仰賴中國供應，國民黨立委陳玉珍今天（29日）在立法院質詢時盼能增加自有水源；經濟部長郭智輝酸說「妳終於發現中國是境外敵對勢力」，還反問是否贊成把擾台的中國軍機打下來？陳玉珍說，只要「侵入領空」她都支持，若政府沒有這樣做，她才會擔心。

陳玉珍今天在施政總質詢時問，中國方面打算從福建新增金門供水通道，打造雙水源供水體系，但經濟部水利署表示金門水源充足，自有水源達到75%以上，尚無第二通道需求，請問這是行政院立場嗎？

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行政院長卓榮泰表示，目前金門每日用水量2.6萬噸，供水能力達到3.7萬噸，有一部分當然是引水，一部分是海水淡化。陳玉珍追問，所以自有水源達到75%嗎？卓榮泰說，好像沒有這麼多吧？郭智輝在旁補充稱「接近吧」。卓榮泰再答覆，「金門的供水能力是3.7萬，引水進來的有2萬左右」。

陳玉珍表示，賴清德總統3月10日說中國是境外敵對勢力，所以「境外敵對勢力給我們的水叫做自有水源？批政府對大陸的定義怎麼這麼混亂」？卓榮泰解釋，「境外敵對勢力」是說對方的軍機一直在侵擾國家，供水則是用買的，這是民生問題，是契約行為。

陳玉珍反問，所以供水的時候就是契約對象，不是境外敵對勢力？卓榮泰表示，境外敵對勢力也可以做很多商業行為；陳玉珍再問，賴總統所提的「脫中入北」，是否要「脫中」？卓榮泰解釋，「脫中」是脫離整個中國的威脅，中國若當我們是一個善意的契約對象，就不應該有軍機惡意相向。

陳玉珍說，政府所謂的境外敵對勢力，也要考慮有一天他們也可能不給金門供水；卓榮泰接著說：「他們可能的惡意不只這些，我們不能排除他們有任何的惡意。」

陳玉珍說，供水可以，供電也應該可行；卓榮泰回應，要在安全掌握的情況之下，金門對中國的依賴度是有的，「我們承認這事實」，但如果中國也承認這個事實，應該要很善意的對待我們，飛機不應該常常來。

陳玉珍認為，金門的自主水源應該要增加。郭智輝表示，如果陳玉珍也認同中國「對我們會產生不友善的行為」，陳玉珍插畫回嗆「我不認同」；郭智輝再接著說，如果金門都認同（指增加自主水源），那經濟部願意考慮重新設置海水淡化，「妳認為中國一定會切斷妳嘛」；陳玉珍二度強調，她不認為會切斷，「但我們要做準備」。

郭智輝表示，也贊成陳玉珍的主張，「因為中國會切斷金門的水，我們要未雨綢繆」，同意做海水淡化。陳玉珍表示，以前馬英九時代，她認為兩岸不會打仗，但現在賴總統說中國是敵對勢力，她認為「不一定」。

郭智輝說，「我們認為妳的擔心是正確的」，「妳終於發現它（中國）是境外敵對勢力」；陳玉珍馬上反駁，「那是總統的認為」，她的擔心是看到軍機每天在那邊繞，但我們的政府一點能力都沒有，它已經飛在我們的天空，我們的政府還沒辦法打下來，這就是她的擔心。

郭智輝反問陳玉珍：「所以妳主張打下來？」陳玉珍也回應：「我支持啊，只要飛入我們的領空，就應該打下來！」郭智輝再問：「那在金門上面飛的，我們要不要先打下來？」陳玉珍說，如果侵略領空都要做，這是保衛中華民國，她支持，政府沒有這樣她才會擔心。

陳玉珍說，因為兩岸局勢變很差，她不希望金門走向那一步，希望金門能夠多做海淡廠。郭智輝又酸：「妳終於發現情勢已經變差了？」陳玉珍說，情勢變差是因為政府施政不利。

國民黨立委陳玉珍29日質詢金門地區用水問題。 （記者羅沛德攝）

行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）29日赴立法院進行施政報告並備質詢。 （記者羅沛德攝）

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