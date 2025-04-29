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    葛明德涉詐領助領費仍聘國防科研審委 國防大學：已除名

    國防大學教授葛明德。（資料照）

    國防大學教授葛明德。（資料照）

    2025/04/29 12:28

    〔記者方瑋立／台北報導〕曾被媒體踢爆與中國合作發明專利、涉嫌詐領研究經費等案件的「國防部先進系統工程研究計畫」前共同主持人國防大學教授葛明德，近日又傳被國防大學推薦聘為國防部「先進科技研究技術組審議委員」。國防大學理工學院院長崔怡楓少將今天（29日）回應，該審議組委員屬於每2年更新一次的專家人才資料庫，本次2025年5月1日的更新，在審認續任作業不夠嚴謹而誤納入有案在身的葛，目前已經完成其身份註銷，從資料庫中移除。

    媒體報導，葛明德為國防大學理工學院化學及材料工程學系教授，原為我國尖端武器研發的「先進系統工程研究中心」最高主管，曾親自主持「匿蹤塗料」、「船艦電磁砲」等逾百件研究計畫，卻涉嫌私設公司、多次進出中國與中籍人士合作發明專利。

    案件被踢爆後，時任國防部長邱國正甚至怒轟「該槍斃」並停止其研究計畫，然而他上月才剛交保，本月竟傳又被推薦出任「先進科技研究技術組審議委員」，日前獲軍備局核准。

    針對葛被聘為國防先進科技審議組委員，崔怡楓今天在國防部例行記者會上坦言，該組委員屬於每2年更新一次的專家人才資料庫，由於今年5月1日會有新的2年開始，在審認續任作業確實不夠嚴謹，只檢查人員是否有離職或者已退休，未將有案在身的葛從委員的清單中剔除。

    崔強調，目前已經完成註銷葛的委員身分，並且已從此專家人才資料庫中移除。

    國防大學理工學院院長崔怡楓少將。（記者方瑋立攝）

    國防大學理工學院院長崔怡楓少將。（記者方瑋立攝）

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