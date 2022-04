影片曝光！ 狂發熱焰彈想逃跑 俄軍攻擊直升機仍被鎖定擊毀

2022/04/25 19:19

〔即時新聞/綜合報導〕防空系統發威!烏克蘭空軍21日摧毀俄軍15個空中目標,創戰事以來新紀錄。烏軍當天在札波羅熱(Zaporizhzhia)地區擊毀2架俄軍Ka-52攻擊直升機,其中1架為了躲避攻擊狂放熱焰彈想落跑,但仍被烏軍防空飛彈鎖定擊毀。

烏克蘭空軍表示,防空部隊於21日摧毀敵軍空軍目標15個,分別為Su-25、Su-34、Su-35戰機、Mi-8、Ka-52攻擊直升機,以及9架「鷹-10」(Orlan-10)無人機,是開戰以來單日最多。

其中當天在札波羅熱上空有2架俄軍Ka-52攻擊直升機遭烏軍防空飛彈追擊,第1架被擊毀後,另1架為躲避攻擊狂放熱焰彈想逃離戰場,但當熱焰彈放完後難逃一劫,沒多久就遭烏軍擊落(疑使用9K38 Igla針式飛彈),影片曝光也引發網友熱議。

網友見狀直呼「已經被打掉1架了,這架被嚇到了」、「烏軍厲害,超有耐心等它挫完賽,然後一發解決」、「ka-52可以跳傘啦 只是駕駛大概沒反應過來」、「笑死 我感受到他們強烈的求生意志」、「唯一的生存路線就是放熱焰彈時趕快迫降投降」。

Full version of the drone video showing the downing of a Russian helicopter with better context. pic.twitter.com/8op4Wj4po4

What appears to be new drone footage of the Russian Ka-52 shootdown yesterday. Confirms that 2 helicopters were present, a Mi-8 and a Ka-52. pic.twitter.com/eJxaVnQSAR