影片曝光！ 狂發熱焰彈想逃跑 俄軍攻擊直升機仍被鎖定擊毀

烏克蘭空軍21日在札波羅熱地區擊毀2架俄軍Ka-52攻擊直升機，其中1架為了躲避攻擊狂放熱焰彈想落跑，但仍被烏軍防空飛彈鎖定擊毀。（圖取自推特）

2022/04/25 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕防空系統發威！烏克蘭空軍21日摧毀俄軍15個空中目標，創戰事以來新紀錄。烏軍當天在札波羅熱（Zaporizhzhia）地區擊毀2架俄軍Ka-52攻擊直升機，其中1架為了躲避攻擊狂放熱焰彈想落跑，但仍被烏軍防空飛彈鎖定擊毀。

烏克蘭空軍表示，防空部隊於21日摧毀敵軍空軍目標15個，分別為Su-25、Su-34、Su-35戰機、Mi-8、Ka-52攻擊直升機，以及9架「鷹-10」（Orlan-10）無人機，是開戰以來單日最多。

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其中當天在札波羅熱上空有2架俄軍Ka-52攻擊直升機遭烏軍防空飛彈追擊，第1架被擊毀後，另1架為躲避攻擊狂放熱焰彈想逃離戰場，但當熱焰彈放完後難逃一劫，沒多久就遭烏軍擊落（疑使用9K38 Igla針式飛彈），影片曝光也引發網友熱議。

網友見狀直呼「已經被打掉1架了，這架被嚇到了」、「烏軍厲害，超有耐心等它挫完賽，然後一發解決」、「ka-52可以跳傘啦 只是駕駛大概沒反應過來」、「笑死 我感受到他們強烈的求生意志」、「唯一的生存路線就是放熱焰彈時趕快迫降投降」。

Full version of the drone video showing the downing of a Russian helicopter with better context. pic.twitter.com/8op4Wj4po4 — ТРУХА⚡️English （@TpyxaNews） April 25, 2022

What appears to be new drone footage of the Russian Ka-52 shootdown yesterday. Confirms that 2 helicopters were present, a Mi-8 and a Ka-52. pic.twitter.com/eJxaVnQSAR — OSINTtechnical （@Osinttechnical） April 22, 2022

俄軍1架Ka-52被擊毀冒黑煙（右上方），另1架為躲避攻擊狂放熱焰彈想逃離戰場（左下方），但當熱焰彈放完後，沒多久就遭烏軍擊落。（圖取自推特）

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