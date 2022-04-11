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    助烏克蘭抗俄 德軍火商願提供豹1型坦克

    德國軍火商萊茵金屬表達願提供豹1型重型坦克給烏克蘭抵禦俄羅斯入侵；圖為土耳其陸軍使用的豹1型戰車。（美聯社資料照）

    德國軍火商萊茵金屬表達願提供豹1型重型坦克給烏克蘭抵禦俄羅斯入侵；圖為土耳其陸軍使用的豹1型戰車。（美聯社資料照）

    2022/04/11 23:39

    〔中央社〕俄軍即將大舉進攻烏克蘭東部，德國軍火商願提供豹1型重型坦克給烏克蘭，德國外長也強調烏克蘭需要重型武器才能抵抗俄軍。

    豹1型（Leopard 1）是德軍主力戰車豹2型（Leopard 2）的前一款，從1964年至1984年生產4700輛，目前在許多國家仍是地面作戰的主力。

    德國軍火商萊茵金屬公司（Rheinmetall）執行長派培格（Armin Papperger）告訴「商報」（Handelsblatt），可提供烏克蘭50輛從其他國家退役的豹1型坦克，最快6週內就可交貨。

    萊茵金屬公司是德國最大的軍火商。

    派培格表示，只要烏克蘭軍人有一定經驗，訓練幾天就可操作豹1型坦克，反駁外界認為烏克蘭士兵得受訓很久才能操作西方的坦克。

    除了主力戰車，萊茵金屬公司還打算提供50至60輛退役的黃鼠狼（Marder）輕戰車給烏克蘭。

    隨著俄軍計畫大舉進攻烏克蘭東部，德國最近似乎改變原先只提供輕型反坦克飛彈的立場，準備將重型武器轉交給烏克蘭。

    德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）今天表示，俄軍正準備進攻烏克蘭東部，德國將繼續協助烏克蘭抗俄，「武器愈快送愈好」。但他沒有透露是什麼武器。

    德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也指出，烏克蘭需要軍事物資、尤其是重型武器，才能抵抗俄軍的攻勢，「現在沒時間找藉口了」。

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