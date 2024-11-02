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美軍女士官在基地遇害陳屍垃圾箱！涉案同袍被捕

美國密蘇里州倫納德伍德堡第5工兵營女中士羅克，遭同袍殺害後陳屍垃圾箱。（圖擷自U.S. Army Fort Leonard Wood臉書）

美國密蘇里州倫納德伍德堡第5工兵營女中士羅克，遭同袍殺害後陳屍垃圾箱。（圖擷自U.S. Army Fort Leonard Wood臉書）

2024/11/02 11:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州倫納德伍德堡（Fort Leonard Wood）第5工兵營23歲女中士羅克（Sarah Roque），10月下旬在基地內遭殺害陳屍垃圾箱，當局展開調查後逮捕同營21歲士兵蘭西（Wooster Rancy），其面臨謀殺、妨礙軍法的罪嫌。

《CNN》報導．羅克於10月21日晨間集合時並未現身，部隊人員隨即展開搜尋，當晚在一處垃圾箱發現她的遺體。調查人員認為，蘭西是在10月20日將羅克殺害後棄屍。

據了解，來自德州拉巴克（Lubbock）的羅克於2020年入伍，在倫納德伍德堡完成了基本戰鬥訓練，分發到第5工兵營負責架橋任務和探雷犬訓練員，陸續獲得陸軍表揚獎章、國防部服役獎章、良好行為獎章。

兇嫌蘭西則是佛州北邁阿密人，2022年入伍後在倫納德伍德堡接受基本戰鬥訓練，軍方和調查單位並未說明他的犯案動機。羅克遺體本週送回老家印第安那州利戈尼爾（Ligonier）時，許多民眾都站在街道旁表達悼念之意，地方政府也降半旗致哀。

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