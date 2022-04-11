闖影棚反戰後辭職 俄國營電視台女編輯獲德媒網羅

奧斯雅尼可娃（後立者）3月14日傍晚闖進俄羅斯國營電視台攝影棚，在新聞直播時持標語抗議俄軍入侵烏克蘭，隨後被捕。（法新社資料照）

2022/04/11 20:07

〔中央社〕俄羅斯國營電視台編輯奧斯雅尼可娃在黃金時段新聞直播時闖進攝影棚，持標語抗議俄軍入侵烏克蘭，一度遭當局拘禁訊問。德國世界報今天表示，已聘請奧斯雅尼可娃替世界報供稿。

世界報發布新聞稿表示，43歲的奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova），現在是世界報（Die Welt）的自由撰稿人，將從烏克蘭、俄羅斯等地方發稿。

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奧斯雅尼可娃除了將替世界報旗下的電視新聞頻道定期供稿外，也將替世界報本身撰稿。

奧斯雅尼可娃是俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）的編輯，她上月闖入正在直播黃金時段晚間新聞的攝影棚，高舉以英文寫的標語「停止戰爭」。此舉在受到嚴格管制的俄羅斯國營媒體非比尋常。

她之後遭逮捕訊問14小時後獲釋，並須繳交3萬盧布的罰金。但根據俄國不久前通過的嚴峻新法，奧斯雅尼可娃恐再遭起訴，可能面臨數年的牢獄之災。

奧斯雅尼可娃直闖攝影棚抗議事件引發國際關注，外界也同時關切俄羅斯總統蒲亭派兵入侵烏克蘭後，俄國境內的新聞自由。

奧斯雅尼可娃表示，她辭掉工作，但沒有接受法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的庇護提議。她說，她想留在俄國。

德國世界報總編輯波夏特（Ulf Poschardt）讚揚奧斯雅尼可娃「在關鍵時刻的勇氣」，並強調她「儘管面臨國家鎮壓的威脅，仍捍衛最重要的新聞價值」。

奧斯雅尼可娃表示，世界報「代表烏克蘭當地勇敢的人們強烈捍衛的價值：自由」。她說：「身為記者，我將捍衛這種自由視為我的職志。」

俄羅斯國營電視台編輯奧斯雅尼可娃（見圖）3月14日闖進攝影棚，高舉反戰標語後被捕，歷經14小時審訊獲釋。（法新社資料照）

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