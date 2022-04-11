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    「小弟」要倒楣了？ 白俄總統將專程到遠東會普廷

    白俄總統盧卡申科（圖左）12日將前往俄羅斯遠東地區，與俄國總統普廷（圖右）會面。（路透資料照）

    白俄總統盧卡申科（圖左）12日將前往俄羅斯遠東地區，與俄國總統普廷（圖右）會面。（路透資料照）

    2022/04/11 19:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭遭全球譴責並制裁，不斷傳出「小弟」白俄羅斯可能加入侵烏戰線，卻遲遲沒有下文，近日白俄公布「不友善國家」名單，其中卻沒有烏克蘭，如今傳出總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）12日要專程到俄羅斯遠東地區面見俄羅斯總統普廷，是否是普廷「召見」表達不滿？讓外界相當好奇。

    綜合外媒報導，普廷將在12日於俄羅斯遠東地區阿穆爾州的太空發射場會見盧卡申科，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向俄羅斯官媒《塔斯社》證實此事，會後將舉行記者會說明。

    而俄國日前擬定一份「不友善國家或地區」清單，本月白俄羅斯政府也跟進俄羅斯，公布了「不友善國家」名單，並於8日起生效，但對比俄羅斯名單，白俄版少了9個，烏克蘭竟然沒入列，也讓網友笑說「老大哥生氣了」，盧卡申科「要被架刀在脖子上了」。

    盧卡申科與普廷上一次見面是在3月11日於俄羅斯莫斯科，當時雙方就烏俄情勢以及西方制裁進行討論。

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