「小弟」要倒楣了？ 白俄總統將專程到遠東會普廷

2022/04/11 19:30

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭遭全球譴責並制裁,不斷傳出「小弟」白俄羅斯可能加入侵烏戰線,卻遲遲沒有下文,近日白俄公布「不友善國家」名單,其中卻沒有烏克蘭,如今傳出總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)12日要專程到俄羅斯遠東地區面見俄羅斯總統普廷,是否是普廷「召見」表達不滿?讓外界相當好奇。

綜合外媒報導,普廷將在12日於俄羅斯遠東地區阿穆爾州的太空發射場會見盧卡申科,克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)向俄羅斯官媒《塔斯社》證實此事,會後將舉行記者會說明。

請繼續往下閱讀...

而俄國日前擬定一份「不友善國家或地區」清單,本月白俄羅斯政府也跟進俄羅斯,公布了「不友善國家」名單,並於8日起生效,但對比俄羅斯名單,白俄版少了9個,烏克蘭竟然沒入列,也讓網友笑說「老大哥生氣了」,盧卡申科「要被架刀在脖子上了」。

盧卡申科與普廷上一次見面是在3月11日於俄羅斯莫斯科,當時雙方就烏俄情勢以及西方制裁進行討論。

⚡️ Putin, Lukashenko to meet in Russian Far East on April 12.



The two dictators will discuss the war in Ukraine at Vostochny Cosmodrome in the Russian Far East.



Russian state-controlled media reported that there will be a press conference after the meeting.