傳捷報！ 烏軍殲滅參與敘利亞屠殺俄軍步兵團 營長參謀長死於砲火

烏軍特種部隊殲滅俄軍第70機動步兵團（第42近衛機步師）的一個營級戰術群（BTG）。（圖擷取自Командування Сил спеціальних операцій ЗС України 臉書）

2022/04/11 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，隨著時間推移，俄軍開始把軍力集中在烏國東部準備來個最終決戰，烏軍則是沉著應對，一步一步的重創俄軍，有消息傳出，烏國特戰部隊深入俄軍內部，殲滅俄軍第70機動步兵團（第42近衛機步師）的一個營級戰術群（BTG），包含營長與參謀長。

綜合外媒報導，烏克蘭武裝部隊特種作戰部隊司令部聲稱，烏克蘭特種部隊深入頓內茨克地區的俄軍據點，殲滅了俄軍第70機動步兵團（第42近衛機步師）的一個營級戰術群（BTG），該部隊僅有1人沒死，但身受重傷已經奄奄一息，在裝甲車上的營長與參謀長也死在烏軍的砲火中。

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根據現場遺留的文件與物品，發現被殲滅的部隊成員大部分來自於高加索地區，曾參與屠殺敘利亞平民的行動，烏克蘭武裝部隊特種作戰部隊司令部對此表示，「事實證明，在我們的士兵面前，俄軍屠殺手無寸鐵的人的作戰經驗是無用的，他們只會從健康的入侵者變成死亡的入侵者，特種部隊將會執行新的任務。」

現場屍橫遍野。（圖擷取自Командування Сил спеціальних операцій ЗС України 臉書）

根據現場遺留的物品發現被殲滅的部隊成員大部分來自於高加索地區，曾參與屠殺敘利亞平民的行動。（圖擷取自Командування Сил спеціальних операцій ЗС України 臉書）

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