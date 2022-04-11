嘴砲又發功！ 車臣戲精總統︰用戰術核武攻打烏克蘭

卡德羅夫3月底聲稱自己已抵達馬立波，並PO出跪地禱告照，隨即遭打臉，因為烏克蘭境內根本沒有他身後的那間石油公司。（推特@AnonOpsSE）

2022/04/11 18:07

〔編譯陳成良／綜和報導〕俄烏戰爭期間，車臣傀儡總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）不斷透過影片大外宣，被外界戲稱為「抖音部隊」，還被冠上「打卡王」封號，烏國媒體因他不斷發佈假消息虛張聲勢，譏他為俄國總統普廷豢養的「嘴砲戰士」。卡德羅夫11日又語出驚人，聲稱他不排除對烏克蘭實施戰術核武攻擊。

卡德羅夫透過社交軟體「Telegram」發佈1段影片指出，如果還有任何外國僱傭兵留在烏克蘭，他可代替普廷，對烏克蘭的某些地點進行戰術核打擊。

請繼續往下閱讀...

戰術核武相較於傳統戰略核武，影響範圍和威力都小得多，可在近距離發動攻擊。不過卡德羅夫沒有說明，車臣如何取得戰術核武並加以使用。

卡德羅夫在影片中說，無論歐美國家如何對俄羅斯實施制裁，我們的總統都會克制地回應。「如果你問我，我會怎麼做？我會立即肅清盧甘斯克和頓涅茨克，然後開始工作。」

他接著說：「如果至少有一名僱傭軍在烏克蘭，我們甚至可以在某些地點進行戰術核打擊，這樣他們就不敢和我們開玩笑了。」

卡德羅夫最後不忘拍普廷馬屁，稱「全世界都會看到我們的俄羅斯有多麼強大，我們的總統是一位多麼堅強、有遠見和偉大的戰略家。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法