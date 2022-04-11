為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    嘴砲又發功！ 車臣戲精總統︰用戰術核武攻打烏克蘭

    卡德羅夫3月底聲稱自己已抵達馬立波，並PO出跪地禱告照，隨即遭打臉，因為烏克蘭境內根本沒有他身後的那間石油公司。（推特@AnonOpsSE）

    卡德羅夫3月底聲稱自己已抵達馬立波，並PO出跪地禱告照，隨即遭打臉，因為烏克蘭境內根本沒有他身後的那間石油公司。（推特@AnonOpsSE）

    2022/04/11 18:07

    〔編譯陳成良／綜和報導〕俄烏戰爭期間，車臣傀儡總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）不斷透過影片大外宣，被外界戲稱為「抖音部隊」，還被冠上「打卡王」封號，烏國媒體因他不斷發佈假消息虛張聲勢，譏他為俄國總統普廷豢養的「嘴砲戰士」。卡德羅夫11日又語出驚人，聲稱他不排除對烏克蘭實施戰術核武攻擊。

    卡德羅夫透過社交軟體「Telegram」發佈1段影片指出，如果還有任何外國僱傭兵留在烏克蘭，他可代替普廷，對烏克蘭的某些地點進行戰術核打擊。

    戰術核武相較於傳統戰略核武，影響範圍和威力都小得多，可在近距離發動攻擊。不過卡德羅夫沒有說明，車臣如何取得戰術核武並加以使用。

    卡德羅夫在影片中說，無論歐美國家如何對俄羅斯實施制裁，我們的總統都會克制地回應。「如果你問我，我會怎麼做？我會立即肅清盧甘斯克和頓涅茨克，然後開始工作。」

    他接著說：「如果至少有一名僱傭軍在烏克蘭，我們甚至可以在某些地點進行戰術核打擊，這樣他們就不敢和我們開玩笑了。」

    卡德羅夫最後不忘拍普廷馬屁，稱「全世界都會看到我們的俄羅斯有多麼強大，我們的總統是一位多麼堅強、有遠見和偉大的戰略家。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    車臣總統：俄軍將攻打馬立波 全面解放烏東並占領基輔
    2022/04/11 15:55

    車臣總統：俄軍將攻打馬立波 全面解放烏東並占領基輔
    我還要打！車臣總統卡德羅夫：俄烏談判毫無意義
    2022/03/30 17:12

    我還要打！車臣總統卡德羅夫：俄烏談判毫無意義

    全台最強美式生活Outlets「SKM Park」歡慶母親節孝親行程全攻略
    糗！車臣軍侵烏卻「擺拍」 影片曝光挨酸抖音部隊
    2022/03/29 13:29

    糗！車臣軍侵烏卻「擺拍」 影片曝光挨酸抖音部隊
    烏軍成功伏擊俄軍最大部隊 擊斃3車臣官兵、擄獲武器裝備
    2022/03/25 22:36

    烏軍成功伏擊俄軍最大部隊 擊斃3車臣官兵、擄獲武器裝備
    車臣總統「嘴砲」！ 宣稱御駕親征烏國 影片露餡在總統府前自拍
    2022/03/22 15:56

    車臣總統「嘴砲」！ 宣稱御駕親征烏國 影片露餡在總統府前自拍
    車臣「戰爭之王」被烏克蘭擊殺？ 強人總統認了有戰士陣亡
    2022/03/01 23:10

    車臣「戰爭之王」被烏克蘭擊殺？ 強人總統認了有戰士陣亡
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播