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    俄國女教師課堂發表反戰言論 遭學生偷錄音告發

    俄羅斯入侵烏克蘭持續圍攻馬立波（Mariupol）卻久攻不下，圖為10日馬立波一處公寓旁戰火喪生者的墳墓。（路透）

    俄羅斯入侵烏克蘭持續圍攻馬立波（Mariupol）卻久攻不下，圖為10日馬立波一處公寓旁戰火喪生者的墳墓。（路透）

    2022/04/11 20:01

    〔中央社〕俄羅斯西部一名教師7日接受西方媒體自由電台（Radio Liberty）訪問時表示，她因在課堂上發表反對烏克蘭戰爭的言論，遭到學生偷偷錄音並告發，因此從3月底起面臨刑事調查。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，45歲的詹（Irina Gen）是俄羅斯一所年輕運動員菁英學校的英語教師，校內許多學生具有國外重大錦標賽的參賽資格。

    根據一段3月31日發布在社群媒體Telegram的錄音檔，一名學生詢問詹，為何即將到來、包含多項運動賽事的歐洲盃錦標賽（European Championships）禁止俄羅斯參加。她回答：「只要俄國繼續不以文明方式行事，禁賽情況會一直持續下去。」

    詹又說：「他們開始轟炸烏克蘭西部…他們想攻入基輔、推翻澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）政府。但那是一個主權國家，有一個主權獨立的政府。」

    此時一名女學生表示：「我們不知道所有細節。」詹隨後說：「正是如此！你們什麼都不知道。你們完全不知道任何事。我們這裡實行集權統治，各種異議都會被視為思想犯罪，全部都被會送去關15年。」

    詹告訴自由電台，這段對話是在3月18日錄下，她相信是學生的家長「說服孩子錄音，然後可以把錄音檔交給當局」。

    詹還說，俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）一名官員3月23日來學校對她表示，她在課堂上告訴學生俄國攻擊烏克蘭的平民設施，包括轟炸烏國東南部港市馬立波（Mariupol），這是犯下「重大錯誤」。莫斯科否認轟炸馬立波。

    詹告訴自由電台：「我從來沒想過，有人會為了這樣的事，去告發他們的教師或任何人。」

    詹已於4月1日辭去教職。她目前正因散布所謂破壞俄軍信譽的「假訊息」、涉嫌違反言論審查新法，而遭到刑事調查。若被判有罪，她將面臨最高10年徒刑及最多500萬盧布（約新台幣174萬元）罰金。

    詹對自由電台表示，希望自己只會被判罰金，不會被當作殺雞儆猴例子。「一定會有一場酷刑般的審判等著我，接著會有判決，這將決定我該如何重新建立我的生活。」

    俄羅斯獨立人權媒體計畫OVD-info表示，詹目前遭到軟禁。CNN已連繫詹的律師尋求對本案置評。

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