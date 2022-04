下一個入侵目標？ 俄國外交部稱拉脫維亞是「新納粹政權」

2022/04/09 23:31

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷上月24日下令對烏克蘭發動「特別軍事行動」,稱要促使烏克蘭「去軍事化」、中立化以確保俄領土安全,以及「去納粹化」,如今傳出俄羅斯外交部將其對烏克蘭的「去納粹化」言論轉移到拉脫維亞,起因是拉脫維亞決定將5月9日訂為「烏克蘭戰爭受害者紀念日」。

綜合外媒報導,拉脫維亞國會在7日通過一項法案,將今年5月9日指定為烏克蘭戰爭受害者紀念日,以紀念因俄羅斯入侵烏克蘭而遭受痛苦或死亡的烏克蘭平民和軍人。根據法案內容,當日所有住宅大樓和建築物都要升起繫有黑絲帶的拉脫維亞國旗來哀悼,包含相關政府大樓、建築物。

請繼續往下閱讀...

法案並規定,當日拉脫維亞政府和地方政府機構不得舉辦公共娛樂活動和節日活動,地方政府也不得頒發舉辦公共活動的許可證;美國情報官員日前曾指出,俄羅斯總統普廷打算在5月9日、也就是俄羅斯慶祝戰勝納粹的「勝利日」前取勝。

對此,牛津大學國際關係專家拉馬尼(Samuel Ramani)在推特指出,俄羅斯外交部將其對烏克蘭的「去納粹化」言論轉移到拉脫維亞,稱「拉脫維亞的統治政權長期以來,以其新納粹主義的偏好和試圖粉飾納粹德國追隨者的暴行而聞名」。

拉馬尼說明,因為拉脫維亞決定將5月9日指定為「烏克蘭戰爭受害者紀念日」,讓俄羅斯外交部不滿稱這是企圖羞辱拉脫維亞的俄裔民眾,「在拉脫維亞,只有21%的俄羅斯人支持烏克蘭戰爭,但大部分人是中立的」。

The Russian Foreign Ministry transfers its "denazification" rhetoric on Ukraine to Latvia:



"The ruling regime in Latvia has long been well known for its neo-Nazi preferences and attempts to whitewash the atrocities of Nazi Germany 's henchmen"