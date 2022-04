抓戰犯！俄情報頭子被軟禁當代罪羔羊 面臨可怕下場

2022/04/09 18:18

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭失利,據傳總統普廷不滿俄羅斯聯邦安全局(FSB),認為俄軍侵烏行動受阻是該機構情報有誤所致,日前更下令軟禁情報部門主管貝塞達(Sergey Beseda)及其副手。如今傳出貝塞達被轉移至惡名昭彰的「列福爾托沃監獄」(Lefortovo prison),該監獄以拷打政治犯聞名。

英媒上月引述專門研究俄國聯邦安全局的專家索爾達托夫(Andrey Soldatov)說法指出,該局內部人士透露,普廷已經下令拘捕俄國聯邦安全局第5處局長、68歲的貝塞達以及副手博柳赫(Anatoly Bolyukh),且普廷對該機構相當不滿,認為是他們情報有誤,才導致俄軍在烏克蘭的行動受阻。

索爾達托夫8日在推特發文指出,指稱貝塞達已被送往以審問拷打政治犯聞名的「列福爾托沃監獄」,而該案也移送至俄羅斯聯邦偵查委員會底下的軍事調查部(GVSU SK)進行調查。

列福爾托沃監獄是一所位於俄羅斯莫斯科的監獄,建立於1881年,蘇聯大清洗時期,列福爾托沃監獄被內務人民委員會用來審問拷打被關押的政治犯。該監獄1994年移交俄羅斯聯邦內務部管轄,1996年至2005年移交回聯邦安全局管轄。

Some update about general Sergey Beseda, head of the Fifth service of the FSB, placed under house arrest in March: Per our sources, he transferred to Lefortovo prison. His case is investigated by the Military Investigative Department of the Investigative Committee (GVSU SK).