抓戰犯！俄情報頭子被軟禁當代罪羔羊 面臨可怕下場

俄羅斯入侵烏克蘭失利，傳出普廷下令軟禁情報部門主管貝塞達及其副手，近日貝塞達則被轉移至惡名昭彰的「列福爾托沃監獄」（Lefortovo prison），該監獄以拷打政治犯聞名。（歐新社）

2022/04/09 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭失利，據傳總統普廷不滿俄羅斯聯邦安全局（FSB），認為俄軍侵烏行動受阻是該機構情報有誤所致，日前更下令軟禁情報部門主管貝塞達（Sergey Beseda）及其副手。如今傳出貝塞達被轉移至惡名昭彰的「列福爾托沃監獄」（Lefortovo prison），該監獄以拷打政治犯聞名。

英媒上月引述專門研究俄國聯邦安全局的專家索爾達托夫（Andrey Soldatov）說法指出，該局內部人士透露，普廷已經下令拘捕俄國聯邦安全局第5處局長、68歲的貝塞達以及副手博柳赫（Anatoly Bolyukh），且普廷對該機構相當不滿，認為是他們情報有誤，才導致俄軍在烏克蘭的行動受阻。

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索爾達托夫8日在推特發文指出，指稱貝塞達已被送往以審問拷打政治犯聞名的「列福爾托沃監獄」，而該案也移送至俄羅斯聯邦偵查委員會底下的軍事調查部（GVSU SK）進行調查。

列福爾托沃監獄是一所位於俄羅斯莫斯科的監獄，建立於1881年，蘇聯大清洗時期，列福爾托沃監獄被內務人民委員會用來審問拷打被關押的政治犯。該監獄1994年移交俄羅斯聯邦內務部管轄，1996年至2005年移交回聯邦安全局管轄。

Some update about general Sergey Beseda, head of the Fifth service of the FSB, placed under house arrest in March: Per our sources, he transferred to Lefortovo prison. His case is investigated by the Military Investigative Department of the Investigative Committee （GVSU SK）. — Andrei Soldatov （@AndreiSoldatov） April 8, 2022

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