大禮包來了！ 英國證實加碼提供烏克蘭「殺傷性軍援」

2022/04/09 19:05

〔即時新聞/綜合報導〕英國軍援烏克蘭不停歇,英國政府8日宣布,將提供烏克蘭新一波一億英鎊(約新台幣37.6億元)的軍援,包含額外的「星光攜帶型防空飛彈」、800枚反戰車飛彈等,並首度提供「獒犬」(MASTIFF)防護巡邏車給烏軍。

綜合外媒報導,英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)在當地時間8日證實,英國將向烏克蘭提供數量不詳的「獒犬」防護巡邏車,這些車輛將會被移除敏感設備,先送往烏克蘭的鄰國進行車輛使用訓練。

英國首相強森(Boris Johnson)也宣布,英國將加碼提供一億英鎊的軍援計畫,包含額外的「星光飛彈」、800枚反戰車飛彈以及俗稱自殺式無人機的滯空型彈藥(loitering munition)等。

報導指出,英國也將繼續提供更多頭盔、夜視鏡、防彈衣等非殺傷性用品給烏軍,此前英國已經提供了20萬件用品。

