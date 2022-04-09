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    大禮包來了！ 英國證實加碼提供烏克蘭「殺傷性軍援」

    英國政府8日宣布，將提供烏克蘭新一波一億英鎊（約新台幣37.6億元）的軍援，包含額外的「星光攜帶型防空飛彈」、800枚反戰車飛彈等，並首度提供「獒犬」（MASTIFF）防護巡邏車給烏軍。（法新社、路透；本報合成）

    英國政府8日宣布，將提供烏克蘭新一波一億英鎊（約新台幣37.6億元）的軍援，包含額外的「星光攜帶型防空飛彈」、800枚反戰車飛彈等，並首度提供「獒犬」（MASTIFF）防護巡邏車給烏軍。（法新社、路透；本報合成）

    2022/04/09 19:05

    〔即時新聞／綜合報導〕英國軍援烏克蘭不停歇，英國政府8日宣布，將提供烏克蘭新一波一億英鎊（約新台幣37.6億元）的軍援，包含額外的「星光攜帶型防空飛彈」、800枚反戰車飛彈等，並首度提供「獒犬」（MASTIFF）防護巡邏車給烏軍。

    綜合外媒報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）在當地時間8日證實，英國將向烏克蘭提供數量不詳的「獒犬」防護巡邏車，這些車輛將會被移除敏感設備，先送往烏克蘭的鄰國進行車輛使用訓練。

    英國首相強森（Boris Johnson）也宣布，英國將加碼提供一億英鎊的軍援計畫，包含額外的「星光飛彈」、800枚反戰車飛彈以及俗稱自殺式無人機的滯空型彈藥（loitering munition）等。

    報導指出，英國也將繼續提供更多頭盔、夜視鏡、防彈衣等非殺傷性用品給烏軍，此前英國已經提供了20萬件用品。

    「獒犬」防護巡邏車（後）為美軍「美洲獅」反地雷防伏擊車英國版本，為6輪驅動巡邏車，可搭載2名乘員及8名士兵。（路透）

    「獒犬」防護巡邏車（後）為美軍「美洲獅」反地雷防伏擊車英國版本，為6輪驅動巡邏車，可搭載2名乘員及8名士兵。（路透）

    英軍先前曾訓練烏軍使用「星光攜帶型防空飛彈」，其速度超過音速的3倍，被認為是該類型武器中最快的飛彈。（法新社）

    英軍先前曾訓練烏軍使用「星光攜帶型防空飛彈」，其速度超過音速的3倍，被認為是該類型武器中最快的飛彈。（法新社）

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