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    超危險！ 俄軍補給車隊運載彈藥 如「運竹筍」隨便放車後

    近日一張俄軍車隊載運彈藥的照片在推特流傳，像在「運竹筍」完全沒有任何安全措施，讓網友驚呼稍有不慎恐會爆炸。（圖取自推特）

    近日一張俄軍車隊載運彈藥的照片在推特流傳，像在「運竹筍」完全沒有任何安全措施，讓網友驚呼稍有不慎恐會爆炸。（圖取自推特）

    2022/04/08 23:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭遇不小挫敗，近日一張俄軍車隊載運彈藥的照片在推特流傳，像在「運竹筍」完全沒有任何安全措施，讓網友驚呼稍有不慎恐會爆炸。

    近日一張俄軍補給車隊，在白俄羅斯載運提供給BMP系列裝甲車彈藥的照片在推特留傳，只見俄軍隨意把彈藥放在車後斗，似乎完全沒任何安全措施，如此危險的載運方式也引發網友熱議。

    有人笑說此舉像是「運竹筍一樣超隨便」、「可見俄軍腐敗之嚴重、訓練之低落」、「不是筍爆肉絲，是殉爆肉絲」、「一顆手榴彈駕駛直接歸天」、「等下敲到底火會放煙火喔」。

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