烏克蘭戰爭恐升級 外媒：北約與俄國大規模衝突可能性上升

烏克蘭戰爭升級成北約與俄羅斯間衝突的可能性正在激增。（路透）

2022/04/09 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭，重心現轉至烏東頓巴斯（Donbas）地區，烏克蘭外長日前表示，頓巴斯之戰將堪比二戰，有外媒指出，烏克蘭戰爭升級成北約與俄羅斯之間一場更大規模衝突的可能性正在激增，為當前西方陣營關注重點。

《美國之音》刊文稱，克林姆林宮8日表示，俄羅斯在烏克蘭實施的「特別軍事行動」將在可預見的未來結束，但北約秘書長史托騰伯格卻對此持相反看法，認為這場戰爭將再持續數月甚至更久的時間。

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而在聯合國大會7日表決通過暫停俄羅斯在人權理事會的職權後，俄方自行宣布退出人權理事會，此事在國際引起強烈反響，更多國家馬上採取行動，對俄羅斯施加更強烈的制裁，歐洲多國與日本更宣布驅逐俄羅斯外交官。

在西方國家為首的民主陣營與俄羅斯裂痕不斷加深的同時，愈來愈多觀點認為，這場戰爭將擴展至俄烏之外，美國加州專業司法媒體《法院新聞服務》7日刊出一篇報導，稱這場戰爭正進入一個嶄新的決定性階段。

報導指出，烏克蘭戰爭升級成北約與俄羅斯之間一場更大規模衝突的可能性正在增加，而北約秘書長史托騰伯格也同意這個觀點，後者認為，只要戰爭尚未結束的一天，就存在擴大至烏克蘭邊界以外的可能性，而這正是當前北約的關注重點。

有外媒指出，烏克蘭戰爭升級成北約與俄羅斯之間一場更大規模衝突的可能性正在激增，為當前西方陣營關注重點。（美聯社）

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