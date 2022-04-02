網傳斯洛伐克轉向俄羅斯？ 實為法西斯政黨衝突影片挪用

3月10日起，一則網傳訊息搭配影片稱斯洛伐克正在轉向俄羅斯，「對北約說不」，台灣事實查核中心查證傳言內容與事實不符，為錯誤訊息。（翻攝查核中心）

2022/04/02 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯2月24日對烏克蘭發起入侵，歐洲局勢成為全球關注焦點；3月10日起，一則網傳訊息搭配影片稱斯洛伐克正在轉向俄羅斯，「對北約說不」，是否為真？台灣事實查核中心查證傳言內容與事實不符，為錯誤訊息。

網傳訊息搭配長度約20秒的影片，稱「這個國家正在逐漸轉向俄羅斯。斯洛伐克對北約說不！你不會在西方的媒體上看到」；該影片也在中國社群平台微博流傳，搭配簡體字訊息稱「你不會在西方媒體上看到的一幕：斯洛伐克對北約say no，它會慢慢靠往俄羅斯嗎？」查核中心對此進行查證。

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傳言影片有兩段畫面，第一段是在議場畫面，第二段是集會活動畫面。查核中心針對這兩段影像進行查核。議場畫面中，有手持斯洛伐克國旗者與烏克蘭國旗者，前者以潑水、掌摑攻擊後者，在場還有旁人試圖扯下烏克蘭國旗。

查核中心搜出該段出處，第一段畫面事件為2月8日斯洛伐克國會討論與美國國防防務合作時發生的衝突畫面，第二段畫面事件2月8日在斯洛伐克國會前，抗議者不滿國會討論斯洛伐克與美國簽署國防防務合作協議之抗議畫面。

查核中心諮詢東歐事務專家，衝突畫面中的2名議員隸屬於「人民黨─我們的斯洛伐克」，是邊緣政黨，以法西斯主義和極右極端主義聞名，並與俄羅斯有關聯，該黨成員在國會的行為並非斯洛伐克多數人的情緒。專家補充，斯洛伐克深受俄羅斯訊息操作之害，在俄羅斯侵烏之後，民調顯示有62%斯洛伐克人認為俄方應對戰爭負責。

除此之外，查核中心檢視《路透社》等國際通訊社，斯洛伐克政府批准向烏克蘭提供價值3220萬歐元的軍事物資援助計畫，俄羅斯入侵烏克蘭後，斯洛伐克接收了數萬烏克蘭難民，斯洛伐克國會也批准北約軍人部署在斯洛伐克境內。

綜合以上資訊，查核中心證實傳言內容與現實不符，為錯誤訊息。

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