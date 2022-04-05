澤倫斯基點名怒嗆 梅克爾堅持拒絕烏克蘭加入北約沒錯

梅克爾（左）過去反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），被烏克蘭總統澤倫斯基批評是「判斷錯誤」。（美聯社、歐新社，本報合成）

2022/04/05 18:59

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俄軍屠殺平民 澤倫斯基：請梅克爾來看看北約對俄讓步後果

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，德國前總理梅克爾16年任內讓德國愈加依賴俄羅斯能源的政策，近日引起爭議，她過去反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），也被烏克蘭總統澤倫斯基批評是「判斷錯誤」。對此，梅克爾4日回應說，她仍堅持當年不讓烏克蘭加入北約的決定。

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梅克爾4日透過發言人發表聲明，她「堅持她在2008年北約布加勒斯特峰會的決定」，發言人說，鑑於近日在烏克蘭布查和其他地方曝光的暴行，「這名前總理充分支持烏克蘭政府和國際社會所有支持烏克蘭，終結俄羅斯野蠻行徑和對烏克蘭戰爭的努力」。

當年德國認為，烏克蘭尚未達到加入北約的政治條件，因此讓烏克蘭加入言之過早。

烏克蘭總統澤倫斯基在布查平民遭俄軍屠殺的慘況曝光後，3日深夜將矛頭指向2008年那場北約峰會上，法國、德國為首主導北約拒絕烏克蘭加入北約，澤倫斯基說，「我邀請梅克爾女士和（當時法國總統）薩科茲（Nicolas Sarkozy）訪問布查，看看14年來對俄羅斯讓步的政策帶來了什麼」。他同時指控當年歐盟領袖尋求討好俄國。

去年卸任的梅克爾，在總理任內一度被讚譽為自由世界的領袖，然而，俄羅斯總統普廷揮軍烏克蘭後，批評者指責她任內對普廷的緩和政策，讓德國和歐洲越來越依賴俄國能源。德國對俄國能源的仰賴現在尤其受到檢視，2014年俄國進口天然氣佔德國總需求量的36％，到今年2月俄國入侵烏克蘭已增加到55％，這也讓柏林政府在制裁莫斯科上綁手綁腳，無法跟進美國、英國，全面禁止進口俄國能源。

在此同時，在梅克爾任內擔任過兩任外交部長的現任德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）4日為他長年提倡西方與俄羅斯和睦友好的立場表示後悔，並承認當年推動「北溪2號」（Nord Stream 2）油氣管線是個「錯誤」；北溪2號將使德國進口俄國能源加倍，但是也備受爭議。他說，當時他認為，普廷不會為了他的帝國主義狂熱，摧毀國家經濟、政治和士氣，「我錯了」。

2008年出席北約布加勒斯特峰會的德國總理梅克爾（前）與法國總統薩科茲（後）。（美聯社檔案照）

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