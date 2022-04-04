俄軍屠殺平民 澤倫斯基：請梅克爾來看看北約對俄讓步後果

2008年時任德國總理梅克爾出席第20屆北約高峰會。（法新社檔案照）

2022/04/04 16:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基3日對全國發表談話時，提到俄軍在佔領布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）、戈斯托梅利（Gostomel，或稱Hostomel，霍斯托梅爾）期間，殘忍殺害老百姓，指這肇因於北約14年前對俄讓步，並邀請當時權傾一時的前德國總理梅克爾和前法國總統薩科茲（Nicolas Sarkozy）到當地親眼看看這個政策帶來的後果。

《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）報導，澤倫斯基在談話中表示，2008年4月2日至4日，在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會，原本有機會將烏克蘭帶離北約和俄羅斯之間的「灰色地帶」，帶離俄國認為可以為所欲為、甚至可能犯下戰爭罪行的「灰色地帶」，但最後北約僅發表樂觀的外交聲明，暗示烏克蘭可以成為北約成員。

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然而，當時的聲明實際上是拒絕接納烏克蘭加入，一些政治家對俄國懷著無知的恐懼，認為拒絕烏克蘭（加入北約），就能安撫俄國，說服俄國尊重烏克蘭，與烏克蘭和平共存。

澤倫斯基痛批，在那次誤判的14年裡，烏克蘭經歷一場革命，並在頓巴斯打了長達8年的戰爭，現在又在第二次世界大戰以來歐洲最可怕的戰爭中為生命而戰，「我邀請梅克爾夫人和薩科茲先生訪問布查，看看向俄國讓步的政策在14年裡帶來了什麼，親眼看看那些被折磨的烏克蘭男女。」梅克爾和薩科茲是該次峰會的主要領袖。

他表示，烏克蘭不會指責西方或任何人，只會怪罪殘酷對待烏國人民的俄國軍隊，以及下達命令的人，但烏克蘭有權討論當時西方國家的「優柔寡斷」如何導致今日烏克蘭人民的災厄。他強調，無論烏克蘭是否與任何組織結盟，「我們都明白我們必須強大起來。」

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