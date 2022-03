侵烏只是開端？ 俄共議員語出驚人：還得讓「6國」去軍事化

2022/03/26 14:39

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,殘忍行徑引發全球公憤,沒想到俄羅斯國家杜馬(下議院)共產黨代表薩沃斯佳諾夫(Sergei Savostyanov)語出驚人,提出還得再讓6國去軍事化、去納粹化,意指要再展開更廣泛的攻擊行動。

綜合外媒報導,薩沃斯佳諾夫在一份文件中表明,烏克蘭去軍事化、去納粹化能確保烏俄彼此以及歐洲人民的安全,而為了「更完整」地確保俄羅斯的安全,除了烏克蘭以外,波羅的海3國(愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛)、波蘭、摩爾多瓦以及哈薩克,都應被俄羅斯納入去軍事化及去納粹化的目標。

上述6國裡,有4國是北約成員國。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)高級顧問波多利亞克(Mykhailo Podoliak)在推特上分享該消息,並將其解讀為俄羅斯可能會全面進攻這些國家,「俄羅斯議員明確了表達這樣的立場,攻打烏克蘭只是開始,俄方已坦承將會流下更多歐洲的鮮血」。

RF may conduct a full-scale offensive on ???????? , the Baltic states & ???????? as part of a global military special operation on demilitarization & denazification. This was stated by ???????? MP Savostyanov. It's only the beginning. ???????? frankly promises there will be a lot of European blood.