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    侵烏只是開端？ 俄共議員語出驚人：還得讓「6國」去軍事化

    俄羅斯入侵烏克蘭，殘忍行徑引發全球公憤，沒想到俄羅斯國家杜馬（下議院）共產黨代表薩沃斯佳諾夫（Sergei Savostyanov）語出驚人，提出還得再讓6國去軍事化、去納粹化，意指要再展開更廣泛的攻擊行動。（美聯社）

    俄羅斯入侵烏克蘭，殘忍行徑引發全球公憤，沒想到俄羅斯國家杜馬（下議院）共產黨代表薩沃斯佳諾夫（Sergei Savostyanov）語出驚人，提出還得再讓6國去軍事化、去納粹化，意指要再展開更廣泛的攻擊行動。（美聯社）

    2022/03/26 14:39

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，殘忍行徑引發全球公憤，沒想到俄羅斯國家杜馬（下議院）共產黨代表薩沃斯佳諾夫（Sergei Savostyanov）語出驚人，提出還得再讓6國去軍事化、去納粹化，意指要再展開更廣泛的攻擊行動。

    綜合外媒報導，薩沃斯佳諾夫在一份文件中表明，烏克蘭去軍事化、去納粹化能確保烏俄彼此以及歐洲人民的安全，而為了「更完整」地確保俄羅斯的安全，除了烏克蘭以外，波羅的海3國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）、波蘭、摩爾多瓦以及哈薩克，都應被俄羅斯納入去軍事化及去納粹化的目標。

    上述6國裡，有4國是北約成員國。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）高級顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）在推特上分享該消息，並將其解讀為俄羅斯可能會全面進攻這些國家，「俄羅斯議員明確了表達這樣的立場，攻打烏克蘭只是開始，俄方已坦承將會流下更多歐洲的鮮血」。

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