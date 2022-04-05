俄知名人權組織「紀念」關閉 宣告蘇聯極權主義回歸

俄羅斯最知名的人權組織「紀念」本月5日宣布關門。（路透）

2022/04/05 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯政府持續加強打壓反戰聲音和異己，該國最知名的人權組織「紀念」（Memorial Human Rights Center）週二（5日）宣布正式關閉，停止營運。

根據《CNN》報導，為壓制反對聲音，俄羅斯最高法院去年12月下令關閉「紀念」組織。今年2月24日侵烏後，俄國境內反戰聲浪越來越大，官方也加大打壓力道，至今已有多個組織和獨立媒體被迫關門。

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作為俄國歷史悠久且最具知名度的「紀念」組織，週二發聲明宣布關閉，「今天，也就是2022年4月5日，紀念人權中心被莫斯科政府清算，這意味著極權主義的過去將重回俄羅斯。」

「紀念」組織是諾貝爾和平獎得主沙卡洛夫（Dmitry Ivanovich Sakharov）於1989年與其他蘇聯異議人士一同創立，主要紀錄和公開蘇聯集權主義歷史和罪狀，同時對俄羅斯和其他後蘇聯國家的人權進行監督。

去年12月，莫斯科將打壓矛頭指向「紀念」組織時，人權觀察（Human Rights Watch）和國際特赦組織（Amnesty International ）發表公開信直言，「紀念」組織是俄羅斯公民社會的良心及核心，官方希望透過打擊該組織來摧毀社會不同的聲音繼續出現。

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