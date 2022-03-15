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    俄官媒反戰勇士被曝「忍很久了」 聯合國籲俄尊重言論自由

    奧賽亞尼科娃（見圖）的友人匿名向《衛報》表示，其父母都是烏克蘭人，「她的憤怒自戰爭爆發以來就不斷累積，但沒有人能料想到她真的會貫徹這場抗爭」。圖為（路透）

    奧賽亞尼科娃（見圖）的友人匿名向《衛報》表示，其父母都是烏克蘭人，「她的憤怒自戰爭爆發以來就不斷累積，但沒有人能料想到她真的會貫徹這場抗爭」。圖為（路透）

    2022/03/15 22:42

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引爆國內反戰浪潮，俄官媒第一頻道（Channel One）員工奧賽亞尼科娃（Marina Ovsyannikova）14日晚間衝入攝影棚高舉反戰標語後下落不明，其友人今（15）向外媒透露，她的憤怒自開戰以來就不斷累積；聯合國人權委員會也呼籲，俄國官方必須確保她行使「言論自由權」後不受到責罰。

    據《衛報》報導，俄官媒第一頻道員工奧賽亞尼科娃14日晚間，突襲直播節目攝影棚並高舉「反戰！別相信他們的政治宣傳，他們正在欺騙你」標語後遭逮捕，至今下落不明。

    對此，奧賽亞尼科娃的友人匿名向《衛報》表示，「她的憤怒自戰爭爆發以來就不斷累積，並在兩天前和我說了她要抗議的方式」。

    其友人也提供雙方對話內容給記者，並指出奧賽亞尼科娃的父母都是烏克蘭人，自開戰以來，她對俄羅斯的種種行徑都感到非常不安。

    該友人說，「奧賽亞尼科娃的生活舒適美滿，時常出去旅行，沒有人能料想到她真的會貫徹這場抗爭」。

    該名友人也坦承，她曾經因為奧賽亞尼科娃在官媒工作而「瞧不起」她。她說：「我有點高傲，因為我想說：『這個誠實的人怎麼可以在官媒工作，散布謊言呢？』」

    此外，推特上也流傳奧賽亞尼科娃預錄的自白影片，她在影片中表示：「我在第一頻道工作多年，也曾為俄政府的政治宣傳效力，我現在感到非常的羞恥。」

    目前奧賽亞尼科娃已遭警方逮捕，但其律師卻無法在任何警局找到她的下落，令外界擔憂她可能遭俄當局強迫公開道歉，或遭以重罪起訴。

    對此，聯合國人權委員會發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）呼籲，奧賽亞尼科娃只是在行使自己的言論自由權，俄羅斯政府必須確保不會對她進行報復性措施。

    據悉，奧賽亞尼科娃的英勇行徑已經受到包括烏克蘭總統、俄羅斯反對派以及全球反戰及聲援烏克蘭勢力的讚賞，也證明俄羅斯國內的反戰聲浪已隨著戰事拉長、各國經濟制裁的壓力增幅而越演越烈。

    俄官媒員工奧賽亞尼科娃（Marina Ovsyannikova）14日在直播節目中高舉標語抗議戰爭，其友人今（15）向外媒透露，她自開戰以來就越來越憤怒。（法新社）

    俄官媒員工奧賽亞尼科娃（Marina Ovsyannikova）14日在直播節目中高舉標語抗議戰爭，其友人今（15）向外媒透露，她自開戰以來就越來越憤怒。（法新社）

    聯合國人權委員會發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani，見圖）呼籲，奧賽亞尼科娃只是在行使自己的言論自由權，俄羅斯政府必須確保不會對她進行報復性措施。（圖取自官方臉書）

    聯合國人權委員會發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani，見圖）呼籲，奧賽亞尼科娃只是在行使自己的言論自由權，俄羅斯政府必須確保不會對她進行報復性措施。（圖取自官方臉書）

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