俄官媒反戰勇士被曝「忍很久了」 聯合國籲俄尊重言論自由

2022/03/15 22:42

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引爆國內反戰浪潮,俄官媒第一頻道(Channel One)員工奧賽亞尼科娃(Marina Ovsyannikova)14日晚間衝入攝影棚高舉反戰標語後下落不明,其友人今(15)向外媒透露,她的憤怒自開戰以來就不斷累積;聯合國人權委員會也呼籲,俄國官方必須確保她行使「言論自由權」後不受到責罰。

據《衛報》報導,俄官媒第一頻道員工奧賽亞尼科娃14日晚間,突襲直播節目攝影棚並高舉「反戰!別相信他們的政治宣傳,他們正在欺騙你」標語後遭逮捕,至今下落不明。

對此,奧賽亞尼科娃的友人匿名向《衛報》表示,「她的憤怒自戰爭爆發以來就不斷累積,並在兩天前和我說了她要抗議的方式」。

其友人也提供雙方對話內容給記者,並指出奧賽亞尼科娃的父母都是烏克蘭人,自開戰以來,她對俄羅斯的種種行徑都感到非常不安。

該友人說,「奧賽亞尼科娃的生活舒適美滿,時常出去旅行,沒有人能料想到她真的會貫徹這場抗爭」。

該名友人也坦承,她曾經因為奧賽亞尼科娃在官媒工作而「瞧不起」她。她說:「我有點高傲,因為我想說:『這個誠實的人怎麼可以在官媒工作,散布謊言呢?』」

此外,推特上也流傳奧賽亞尼科娃預錄的自白影片,她在影片中表示:「我在第一頻道工作多年,也曾為俄政府的政治宣傳效力,我現在感到非常的羞恥。」

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74