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    挺你！ 歐盟3國總理前往基輔 見澤倫斯基當面「表達支持」

    捷克總理費亞拉（見圖）發文表示，他與波蘭、斯洛維尼亞總理今（15日）將代表歐盟前往基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表達支持。（路透）

    捷克總理費亞拉（見圖）發文表示，他與波蘭、斯洛維尼亞總理今（15日）將代表歐盟前往基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表達支持。（路透）

    2022/03/15 17:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍仍持續進攻烏國首都基輔外圍。捷克、波蘭、斯洛維尼亞3國總理今（15日）將以歐盟領袖代表身分前往基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），當面表達支持。

    捷克總理費亞拉（Petr Fiala）今稍早在推特發文表示，他今天將與波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、波蘭副總理雅卡欽斯基（Jarosław Kaczyński）以及斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）4人一同前往基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基及烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal），「訪問的目的是表達歐盟對烏克蘭及其自由和獨立的明確支持，同時，我們將在訪問期間為烏克蘭及其公民提供廣泛的支持」。

    波蘭政府也發聲明指出，總理莫拉維茨奇、斯洛維尼亞總理楊薩與捷克總理費亞拉3人，今天「代表歐洲理事會（European Council）」訪問基輔，出發前已取得歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的同意。

    聲明強調，「此行目的是為確切表達整個歐盟對烏克蘭主權獨立的明確支持，同時也向烏克蘭與烏克蘭人民提出內容豐富的支援方案」。

    路透指出，代表團會搭火車前往基輔。

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