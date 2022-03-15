澤倫斯基向她致敬！俄電視台女編輯持反戰標語闖新聞直播

第一頻道編輯瑪麗亞在14日晚間新聞黃金時段衝進攝影棚抗議，表達反戰立場。（翻攝推特）

2022/03/15 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯血腥入侵烏克蘭，不少反戰的俄羅斯民眾則發揮自身影響力，公開宣示反戰立場；俄羅斯「第一頻道」電視台一名編輯在晚間新聞黃金時段持反戰標語衝到攝影棚抗議，引發關注。烏克蘭總統澤倫斯基在演講時向這名勇敢的女子表達謝意，同時強調「向（俄羅斯）那些不畏懼抗議者致敬」。

針對第一頻道抗議事件，澤倫斯基在15日一場演講中表示，「我個人要向帶著反戰標語衝進第一頻道攝影棚的女子致敬，致那些不畏懼抗議者；只要你的國家沒有完全遺世獨立、變成超大型北韓之前，你就必須奮鬥，你不能放棄機會」。

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綜合外媒報導，「第一頻道」是俄羅斯規模最大的全國性頻道之一，14日晚間新聞黃金時段，編輯瑪麗亞奧夫揚尼科娃（Maria Ovsyannikova）手持寫有英、俄語標語的大字報衝到主播台後，呼籲大眾「拒絕戰爭、別相信政治宣傳（propaganda），他們在欺騙你們」，同時口呼「停止戰爭、拒絕戰爭」。

在瑪麗亞執行抗議行動之前，她曾錄下一段影片，片中坦言自己的父親是烏克蘭人，她對於自己過去多年在第一頻道工作、「為克里姆林宮做宣傳」深感羞愧。14日晚間抗議行動之後，瑪麗亞傳已被莫斯科警方拘留，她的律師循線設法與她取得聯繫，但遲遲找不到人，瑪麗亞下落不明、下場未知。

瑪麗亞的個人社交媒體帳號正湧進各國網友留言打氣，不少人祈禱她全身而退；本月4日，俄羅斯已修法將反戰爭示威和播報俄軍相關「假新聞」行為定為犯罪，觸犯者可能面臨15年有期徒刑。

A woman burst onto Russia’s main live evening newscast today with a sign that says:



“Stop the war

Don’t believe propaganda

They’re lying to you”



And chanting: “Stop the war! No to war!”pic.twitter.com/pKVKZFVEM3 — max seddon （@maxseddon） March 14, 2022

瑪麗亞14日抗議前把自己的臉書頭貼放上和平鴿特效框，表達反戰之意。（翻攝臉書）

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