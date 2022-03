澤倫斯基向她致敬！俄電視台女編輯持反戰標語闖新聞直播

2022/03/15 10:20

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯血腥入侵烏克蘭,不少反戰的俄羅斯民眾則發揮自身影響力,公開宣示反戰立場;俄羅斯「第一頻道」電視台一名編輯在晚間新聞黃金時段持反戰標語衝到攝影棚抗議,引發關注。烏克蘭總統澤倫斯基在演講時向這名勇敢的女子表達謝意,同時強調「向(俄羅斯)那些不畏懼抗議者致敬」。

針對第一頻道抗議事件,澤倫斯基在15日一場演講中表示,「我個人要向帶著反戰標語衝進第一頻道攝影棚的女子致敬,致那些不畏懼抗議者;只要你的國家沒有完全遺世獨立、變成超大型北韓之前,你就必須奮鬥,你不能放棄機會」。

綜合外媒報導,「第一頻道」是俄羅斯規模最大的全國性頻道之一,14日晚間新聞黃金時段,編輯瑪麗亞奧夫揚尼科娃(Maria Ovsyannikova)手持寫有英、俄語標語的大字報衝到主播台後,呼籲大眾「拒絕戰爭、別相信政治宣傳(propaganda),他們在欺騙你們」,同時口呼「停止戰爭、拒絕戰爭」。

在瑪麗亞執行抗議行動之前,她曾錄下一段影片,片中坦言自己的父親是烏克蘭人,她對於自己過去多年在第一頻道工作、「為克里姆林宮做宣傳」深感羞愧。14日晚間抗議行動之後,瑪麗亞傳已被莫斯科警方拘留,她的律師循線設法與她取得聯繫,但遲遲找不到人,瑪麗亞下落不明、下場未知。

瑪麗亞的個人社交媒體帳號正湧進各國網友留言打氣,不少人祈禱她全身而退;本月4日,俄羅斯已修法將反戰爭示威和播報俄軍相關「假新聞」行為定為犯罪,觸犯者可能面臨15年有期徒刑。

