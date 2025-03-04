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    獨家》王大陸撂人痛歐Uber司機 疑「路不熟」引殺機

    王大陸上月因妨害兵役遭法辦。（記者徐聖倫攝）

    王大陸上月因妨害兵役遭法辦。（記者徐聖倫攝）

    2025/03/04 20:14

    〔記者徐聖倫／新北報導〕王大陸去年4月18日叫Uber從北市大安區現住地到信義區戶籍地，期間他先是認為連姓司機繞路，起第一波口角，下車後他的鑰匙掉在車上，但車門打不開，王大陸狠敲車窗，再與連男二度起口角。王大陸越想越氣，向富二代友人游翔閔告狀。游男透過關係找到連男，並撂人將他打進醫院，今日遭警方依殺人未遂罪嫌送辦。

    據知情人士透露，外傳王大陸是從機場叫車嫌車爛，此一說並不正確。Uber司機連男當日在大安區復興南路一段載到王大陸，王大陸向他表示要前往信義區仁愛路四段，而王大陸認為連男繞路，行車時間過久，向連男碎碎念，連男對此也不甘示弱回嘴。

    整段行車路線從大安區到信義區，王大陸拿完私人物品後又返回大安區下車。下車時，王大陸發現鑰匙掉在車上，但車輛是特斯拉，門把無法拉開，王大陸狠敲車窗，此舉引發連男不滿，又起了一次口角，雙方國罵互飆。

    王大陸越想越氣，於是找了游男抱怨，游男為替王大陸出氣，後續從Uber平台找到連男並相約見面，找了3名同夥痛揍連男打進醫院。檢方偵辦妨害兵役案時，發現這段經過主動偵辦，警方今將王大陸、游翔閔2人拘提到案，並依殺人未遂罪嫌送往新北地檢署複訊，現正開庭中。

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