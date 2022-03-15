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    俄官媒編輯倒戈 闖入新聞直播高舉反戰標語

    全球包括俄國都有反戰抗議聲浪。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    全球包括俄國都有反戰抗議聲浪。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    2022/03/15 07:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國入侵烏克蘭受全球猛烈撻伐，俄國境內也持續有反戰示威抗議出現。如今更有反戰示威者直接闖入俄國營電視台新聞轉播高舉反戰標語，顯見國內不滿聲浪有增無減。

    綜合外媒報導，俄國發動入侵後嚴格控管國內新聞風向，僅允許宣傳官方版本的對烏侵略訊息。俄官媒第一頻道主播當地時間週一在播報晚間新聞時，一名女子手持抗議標語闖入主播台後方，上頭包含英文標語「不要戰爭」、「俄國人反對戰爭」及俄文標語「不要相信宣傳，他們正在欺騙你們。」

    除了標語外，該女子也高呼「不要戰爭」、「停止戰爭」。導播見狀隨即將鏡頭切入新聞畫面。

    據信該名女子名為奧賽亞尼科娃（Marina Ovsyannikova），是該頻道的編輯之一，目前恐遭警察監禁中。且就在抗議前，奧賽亞尼科娃已錄下一段自白，稱國家在烏克蘭的行動是「犯罪」，對於自己在電視台做的事情感到羞恥，「我允許自己透過電視螢幕散播謊言，對此我感到羞恥，竟然讓俄國人變成冷血動物。」

    奧賽亞尼科娃號召民眾挺身抗議入侵烏克蘭的行徑，強調這是唯一能夠「阻止瘋狂」繼續下去的方式。

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