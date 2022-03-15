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    曾獲普廷表揚 俄羅斯美女主播逃出國再辭職

    俄羅斯侵略烏克蘭引爆國內反彈，曾獲總統普廷表揚的知名電視主播吉爾德耶娃（Lilia Gildeyeva，見圖）今（15）日傳出已在離境後請辭。（圖取自推特）

    俄羅斯侵略烏克蘭引爆國內反彈，曾獲總統普廷表揚的知名電視主播吉爾德耶娃（Lilia Gildeyeva，見圖）今（15）日傳出已在離境後請辭。（圖取自推特）

    2022/03/15 20:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引爆國內反戰浪潮，俄獨立記者今（15）日報導，曾獲總統普廷表揚的知名電視主播吉爾德耶娃（Lilia Gildeyeva），已經在離境後辭職。

    據《BBC》報導，俄羅斯知名獨立記者瓦爾拉莫夫（Ilya Varlamov）15日指出，俄國第三大電視台NTV美女主播吉爾德耶娃（Lilia Gildeyeva），已在離開俄羅斯後請辭。吉爾德耶娃也透露，她深怕自己無法順利請辭，所以選擇離境後才提出辭呈。

    報導指出，NTV是由俄羅斯國有的俄羅斯天然氣工業股份有限公司（Gazprom）所擁有，且是堅定的親政府媒體，吉爾德耶娃是該電視台晚間旗艦新聞節目「今日」（Segodnya）的主播。

    吉爾德耶娃2021年名列俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）官方的「大眾媒體發展成就」（achievements in developing mass media）名單；2008年，普廷也曾感謝她為俄羅斯聯邦的公民社會發展所提供的「訊息提供及積極社會活動」的貢獻。

    據悉，今（15）日稍早也有俄羅斯官媒電視台傳節目編輯英勇倒戈，在節目直播中高舉反戰及聲援烏克蘭標語，不過這位女性編輯隨後遭到逮捕，目前去向不明。

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