新北鶯歌清潔隊爆職場霸凌 41隊員集體要求撤換領班

新北市鶯歌清潔分隊傳出霸凌事件，41名隊員連署要求撤換領班。圖為新北市鶯歌區域性資源循環中心。（資料照）

2025/03/11 19:05

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市環保局鶯歌清潔分隊驚傳霸凌事件，夜班41名清潔隊員指控，鄭姓領班要求同事違法收受事業廢棄物，若不從則利用考績與排休假權利惡搞，因此連署要求撤換該名領班。市府環保局回應，調查結果已送清潔隊職場霸凌委員會審議，完成後予以處置，並未發現違法收受事業廢棄物事宜。

鶯歌清潔分隊夜班41名隊員控訴，鄭姓領班要求同事違法收受里長請託或姪子倉庫內的事業廢棄物，若有不從，遭他挾考績與排休假權利等職權，秋後算帳，因此連署要求撤換領班。

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環保局表示，市府收到連署書後交由相關單位調查，因事涉多人，須就各事由訪談釐清事實，調查結果已送清潔隊職場霸凌委員會審議，待審議完成後予以處置。

關於違法收受事業廢棄物事宜，環保局指出，指涉案件皆由民眾依正常管道預約清運，唯同仁依現場數量超過預約而未清運，基於服務民眾職責，幹部仍請同仁完成收運，並無違法收運事業廢棄物。

隊員指控領班挾考績等權利惡搞同事，環保局回應，考績與調整職務都是隊長權責，幹部可提供建議，但最終考績須送區清潔隊考評會確認，並非幹部個人左右。

另外，去年鶯歌清潔分隊垃圾車去年12月13日與砂石車發生車禍時，該名鄭姓領班擅自幫清潔隊駕駛和解，還向他稱「這樣對年底考績比較好」。

對此事件，環保局回應，經查為幹部不熟悉車禍流程所致，接獲同仁反映後，已交由清潔隊職安人員協助處理司機求償與和解事宜，未來會再要求各級幹部就車輛肇事處理流程加強訓練。

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