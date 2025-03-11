越界捕撈魷魚如「漂浮城市」 阿根廷軍方加強打擊中國漁船

在南美州西部外海作業的一艘中國漁船。與新聞事件無關。（美聯社檔案照）

2025/03/11 19:07

〔編譯管淑平／綜合報導〕在距離阿根廷南部海岸約200海里，該國專屬經濟區（EEZ）和公海邊界的海域，長期以來非法和不受監管的漁船捕撈魷魚惡名昭彰，而這些非法活動經常是由中國漁船進行。為此，阿根廷軍方近期展開大規模監視行動，加強打擊非法捕撈。

美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，阿根廷軍方1月出動一架P-3C「獵戶座（Orion）」海上巡邏機，和一架較小型用於偵察的C-12多用途機，以及兩艘小型護衛艦，在該海域監視並記錄這些漁船動態。軍方於2月底公布該次行動的影片，該次行動中發，現EEZ邊界外約有380艘漁船，其中許多來自亞洲，國防部發言人佩特里（Luis Petri）表示，這次偵察任務旨在處理有關這些漁船，可能越界進入該國EEZ的憂慮。

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在阿根廷外海的這些漁船，主要捕撈魷魚。阿根廷海域擁有豐富的魷魚，是該國重要經濟資源，但是也因此長年飽受非法捕撈困擾，影響當地漁民生計。阿根廷海軍指出，中國漁船時常侵入其專屬經濟區。

CNN根據軍方影片和追蹤捕魚作業的非營利機構「全球漁業觀測站（Global Fishing Watch）」數據，辨識出2月底在該區域活動的198艘漁船中，超過80%為懸掛中國旗船隻，另外將近10%是西班牙旗，5.5%註冊船籍為英國或福克蘭群島（馬維納斯群島）。

這些中國漁船中，有7艘名列美國制裁名單，包括與中國企業「福建平潭遠洋漁業集團有限公司」有關聯者，根據美國財政部2022年宣布制裁新聞稿，這家獲得中國政府補貼1900萬美元發展深海捕魚能力的企業，涉嫌非法捕撈及嚴重侵犯人權。另一艘「寧泰52號（Ning Tai 52）」，曾在「綠色和平」2021年報告中，遭前船員指控其船東「舟山寧泰遠洋漁業有限公司」使用強迫勞動。

中國漁船關閉追蹤船舶動向的「船舶自動識別系統（AIS）」的頻率，比其他國籍船隻更高，CNN分析數據顯示，過去1年中發生的約500起AIS訊號從公開船舶追蹤平台消失的案例中，超過92%涉及懸掛中國旗船隻。阿根廷海軍曾指出，這些行為很可能是在進入該國EEZ非法捕撈時，用來避免被偵測到。

這段阿根廷軍方影片以及衛星影像、船舶追蹤數據，描繪出中國漁船可能在阿根廷海域，或者該海域附近進行有害捕撈活動的一套更廣泛模式。不只在阿根廷，在西非外海、南海和南美周邊，也可見類似的中國船隊活動。

關注非法捕撈活動的海洋保育專家史瓦茲曼（Milko Schvartzman）表示，在阿根廷EEZ邊界活動的漁船數量，已從2010年的400艘，增加到大約550艘。這些漁船聚集在往南、北延伸約150英里海域，有如「漂浮城市」，夜間為了吸引魷魚點起的燈火，亮到從太空中也可見。

阿根廷魷釣漁船船主協會（CAPA）執行長索克拉德（Darío Sócrate）指出，相較之下，取得阿根廷政府授權在EEZ內捕魚的本國漁船僅70至75艘，此懸殊差距導致本地漁民魷魚捕獲量，僅達理論數量的一半。

中國外交部回應稱，中國是「負責任的漁業國家」，嚴格遵守國際規範。平潭遠洋漁業、舟山寧泰也都曾各針對美方制裁、綠色和平報告，駁斥相關指控。

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