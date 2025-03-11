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    畫面曝光！屏東醫院急診室男子丟拐杖打傷護理師 檢方聲押獲准

    男子先是丟椅子。（記者羅欣貞翻攝）

    男子先是丟椅子。（記者羅欣貞翻攝）

    2025/03/11 14:11

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕衛生福利部屏東醫院急診室昨天（10日）驚傳暴力事件，一名賴姓男子就診時不滿醫師醫療模式，竟對護理師施暴，遭警方逮捕送辦，檢方訊問後向法院聲請羈押獲准。

    屏檢指出，位屏東市的衛福部屏東醫院急診室，昨天（10日）上午8時許發生醫療暴力事件。賴姓男子前往醫院急診室就診後，因不滿醫師醫療模式，憤而將護理站血壓機及椅子推倒，並丟擲手中拐杖，導致護理師手臂挫傷。

    屏東分局員警到場後，以現行犯逮捕賴男，並報請地檢署指揮偵辦；檢察官陳昱璇訊問賴男後，以其涉有醫療法第106條第3項妨害醫療人員執行醫療業務等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，向屏東地方法院聲請羈押賴男，法院於昨日裁定羈押。

    屏檢表示，醫事人員的天職在於守護全民生命與健康，所有醫療機構應是安全與秩序的場所。然而醫療暴力不僅對醫療人員的身心健康構成威脅，也嚴重影響到民眾就醫安全，檢方對於任何醫療暴力，絕不姑息及容忍，將依法從嚴查辦，保障第一線醫護人員人身安全。

    男子後來又丟擲手中拐杖，導致護理師受傷。（記者羅欣貞翻攝）

    男子後來又丟擲手中拐杖，導致護理師受傷。（記者羅欣貞翻攝）

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