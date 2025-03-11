今起生效！ 食藥署公布32種農藥殘留新標準

衛福部食藥署修正「農藥殘留容許量標準」，調整32種農藥在100項作物的殘留規範，今起正式生效，圖為邊境攔截韓國進口葡萄。（食藥署提供）

2025/03/11 18:40

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食藥署修正「農藥殘留容許量標準」，調整32種農藥在100項作物的殘留規範，同時配合農業部政策將「普硫松」列為禁用農藥，未來所有農作物均不得檢出，違者最高可罰2億元，預期期滿，今起正式生效。

國內未訂定相關農藥標準時，檢出即屬違規，以葡萄為例，去年有超過6萬公斤的韓國葡萄因檢出農藥「特安勃」遭攔截，依新規，上限調整為1.5ppm，預期未來會有更多韓國葡萄可入關，而國產葡萄則多因 「克美素」違規，此次也增訂標準。

請繼續往下閱讀...

進口產品方面，新規調整7種農藥對應20項作物，包括蘋果的阿納寧殘留量由0.1ppm放寬至0.5ppm、梨的派美尼殘留量則從2ppm放寬到6ppm、甘藷殘留農藥「固殺草」上限0.03ppm、棉籽的「依殺蟎」上限0.02ppm、大麥及啤酒花的「護汰芬」上限分別為1ppm及10ppm、藍莓的「平硫瑞」上限為5ppm。「特安勃」則新增13 種作物適用，包括杏仁、美洲胡桃、蘋果、櫻桃、桃、葡萄、柑橘類、玉米、大豆等，殘留容許量 0.02ppm 至 1.5ppm。

此次也修訂克美素在內的10種農藥在62項農作物的容許量，並修正16種農藥在18項作物的檢驗方法，及刪除2種農藥的6項容許量，同時配合農業部政策將「普硫松」列為禁用農藥。

食藥署食品組組長蔡淑貞指出，修正農藥殘留容許量時，會根據毒性資料、消退試驗及使用方法等科學依據，參考國際標準並與農業部會商，經專家審核後，確保消費者食安，也讓農藥使用與管理更合理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法